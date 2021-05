LIAA Radošo industriju inkubatorā saņemts rekordliels pieteikumu skaits; tiks atbalstīti 46

Šogad pavasara uzņemšanā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Radošo industriju inkubators (RII) saņēma 165 pieteikumus. 54 pieteikumi tika iesniegti inkubācijas programmai, 91 pirmsinkubācijas programmai un 20 pieteikumi no Latvijas valsts piederīgajiem ārzemēs. Pēc atlases darbu inkubācijas programmā uzsāk septiņi uzņēmumi, pirmsinkubācijas programmā 20 biznesa ideju autori, savukārt no diasporas tālāk darbu turpina 19 biznesa idejas un jaunie uzņēmumi, informē LIAA.

Inkubācijas programmā uzņēmumi pārstāv sekojošas radošās nozares: mode (SIA "Elzuko" – dizaina T-krekli, SIA "Batwatex" – kaņepju un kartupeļu šķiedras auduma ražošana), dizains, IT risinājumi (SIA "Murins Startups" – "Scent Camera" ir pirmā pasaulē mobilā smaržu ierakstīšana, ar kuras palīdzību lietotājs var ierakstīt, saglabāt un atbrīvot izsmaržošanai ierakstītās smaržas), interjera priekšmeti (SIA "Baiba glass" – funkcionāli stikla interjera objekti), apmācību platformas un preces bērniem (SIA "Zoombox" STEM jomu eksperimenti bērniem; SIA "Degu" šķiramgrāmātas gan bērniem, gan pieaugušajiem; SIA "Ulece" – rotaļlietas bērniem). Pirmsinkubācijas programmas dalībnieku biznesa idejas virzītas modes, dažāda veida IT risinājumu, bērnu preču un tehnoloģisko risinājumu, interjera elementu, mūzikas platformu, izglītības platformu, produktu un aksesuāru nozarēs.

"Radošo industriju inkubators pēc četru gadu pastāvēšanas ir pārsitis visus rekordus pieteikumu apjoma ziņā. Iepriekš lepojāmies par konstantu konkursu 3 uz 1 vietu, tad šogad šis konkurss bija teju 8 pieteikumi uz 1 vietu. Jāatzīst tik lielu "sprādzienu" pieteikumu skaitu mēs nebijām gaidījuši, kaut arī šogad mērķtiecīgi strādājām savas atpazīstamības veicināšanai. Joprojām saņemam visdažādākās idejas atšķirīgos to attīstību posmos, un mudinām ar biznesa iecerēm, kas vēl nav testētas klientu vidū, stāties pirmsinkubācijā, kas pusgada laikā ļaus apgūt ne tikai dažādas uzņēmējdarbības škautnes, bet arī testēt savas ieceres un uzlabot savu produktu vai pakalpojumu," teic Radošo industriju biznesa inkubatora vadītāja Karine Kalniņa.

SIA "Batwatex" pārstāve un inkubācijas programmas jaunā dalībniece Mišela Šehurina savu dalību programmā komentē: "Mans projekts ir "Batwatex" – ilgtspējīga vegāna āda no kartupeļu lakstiem un kaņepēm. Materiāls ir tikpat izturīgs kā naturālā āda, bet videi daudz draudzīgāks. Pieteicos, lai ātrāk attīstītu savu uzņēmumu, kā arī būtu iespēja saņemt finansiālo atbalstu. Iepriekš esmu bijusi pirmsinkubācijas programmā ar citu projektu. Tagad pirmo reizi esmu inkubācijas programmā. Pirms diviem gadiem es piedalījos ar savu zīmolu "Tooche" konkursā "Creative Business Cup", kur satikos ar uzņēmējiem no biznesa inkubatora. Konkursu organizēja LIAA Radošo industriju inkubators, tāpēc kā fināliste varēju apmeklēt dažādas lekcijas inkubatorā. Sākot realizēt projektu "Batwatex" – zināju, ka jāpiesakās inkubācijas programmai."

Šogad pirmo reizi programmām varēja pieteikties arī diasporas pārstāvji – Latvijas valsts piederīgie ārzemēs. Dalība programmās šiem programmas dalībniekiem tiks nodrošināta attālināti – apmācības, sadarbība ar citiem dalībniekiem, tikšanās ar mentoriem notiks interneta vidē. RII programmu diasporas pārstāvji ir no Vācijas, Japānas, Lielbritānijas, Zviedrijas un Šveices.

Artis Birziņš pieteicās pirmsinkubācijas programmai, esot Japānā: "Dažus gadus atpakaļ mācījos "iPhone" lietotņu programmēšanu kā rezultātā "Apple App Store" publicēju valodu apmācību lietotnes "LTApps" (Language Training Apps). Laikam ritot par to jau biju piemirsis. Vēlāk, apskatoties "Apple" programmētāja konta mājaslapā, atklājās, ka daudzi viedierīču lietotāji no visas pasaules novērtēja manu mācību gaitā izstrādāto lietotni un to iegādājās, lai apgūtu latviešu, lietuviešu, angļu, japāņu, spāņu, vācu un citas valodas. Sapratu, ka lietotnei būs labs potenciāls, ja to attīstīs ar LIAA inkubatora piedāvātajām "design thinking" metodēm, pieredzi, kā arī pievienotu jaunākās mākslīgā intelekta un paplašinātās realitātes (augmented reality) tehnoloģiju iespējas. Domāju, ka cilvēki vēl ilgi gribēs apgūt jaunas valodas, īpaši, ja tas iespējams aizraujošā, radošā, izklaidējošā un personalizētā veidā, ko var nodrošināt ar tehnoloģiju palīdzību. Ceru iegūt uzlabotu prototipu un vērtīgas rekomendācijas produkta pilnveidošanai."

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. LIAA Radošo industriju inkubatora darbības teritorija ir visa Latvija. Nākamā uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros norisināsies rudenī, jaunie dalībnieki pieteikumus varēs iesniegt septembrī.