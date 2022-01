Licenču – vairāk, reģistrēto taksometru vadītāju – mazāk

2021. gadā licenču un licences kartīšu skaits, kas izsniegtas pārvadātājiem, kuri nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, izmantojot mobilo lietotni "Bolt" vai "Yandex Go", palielinājies. Izsniegto licenču skaits pieauga par 23%, bet licences kartīšu skaits – par 72%. Savukārt Taksometru vadītāju reģistrā kopējais reģistrēto autovadītāju skaits ir samazinājies par 28%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd darbībā esošu licenču skaits, lai varētu veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, ir 1045, un tas ir par 23% vairāk nekā 2020. gada nogalē un par 94% vairāk nekā 2019. gadā. Savukārt licences kartīšu skaits, kas tiek izsniegtas uz katru automobili, ir 902, kas ir par 72% vairāk nekā 2020. gadā un par 275% vairāk nekā 2019. gadā, informē Autotransporta direkcija.

Taksometru vadītāju reģistrā šobrīd ir reģistrēti 5770 autovadītāji, kas ir par 28% mazāk nekā 2020. gada nogalē un par 16% mazāk nekā 2019. gadā. Pērn no Taksometru vadītāju reģistra izslēgti 209 autovadītāji, no kuriem 202 vadītājiem tika pārsniegts pieļaujamais septiņu soda punktu skaits; viens tika izslēgts par latviešu valodas nezināšanu; četri – par administratīvajiem pārkāpumiem. Kopumā kopš Taksometru vadītāju reģistra izveides tajā reģistrēti 11 119 autovadītāji, bet no tā izslēgti 798 autovadītāji.

Nezina valodu

Šobrīd uz vienu licencētu transportlīdzekli ir reģistrēti vairāk nekā divi autovadītāji. Atsevišķos dienas laikos Rīgā ir jūtams vadītāju iztrūkums, jo daļa šoferu pakalpojumu sniedz tikai brīvdienās un/vai svētku dienās, citi ir pamēģinājuši darboties nozarē, bet sapratuši, ka tomēr vēlas citus izaicinājumus, kā arī vēl daļa ir sākusi darboties ēdiena piegādes jomā. Tāpat vadītāju skaits sarucis, jo pērn izmaiņas nozarē ieviesa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prasība sniegt informāciju par katru veikto braucienu tiešsaistē, skaidro Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

"2021. gadā esam apturējuši licences darbību 40 pārvadātājiem saskaņā ar VID sniegto informāciju. Ir arī gadījumi, ka atsevišķi vadītāji nevarēja veikt reģistrāciju, jo nav spējuši apliecināt savas latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei. Līdz šim esam saskārušies ar 36 gadījumiem, kad vadītāji mums iesniedza valsts valodas apliecinošus dokumentus ar viltojuma pazīmēm, un 34 gadījumos Valsts policija ir sākusi krimināllietu. Tāpat vidēji 10 autovadītājiem mēnesī atsakām reģistrāciju Taksometru vadītāju reģistrā, jo persona nespēj apliecināt, ka tās valsts valodas zināšanas ir atbilstošas. Mēs aicinām autovadītājus būt godprātīgiem, atgādinot, ka par viltotu dokumentu izmantošanu persona var tikt saukta pie kriminālatbildības un sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu," viņš norāda.

2021. gadā apritēja trīs gadi kopš ir ieviesta prasība reģistrēties Taksometru vadītāju reģistrā. Šī reģistrācija tiek apstiprināta uz trim gadiem. Tas nozīmē, ka lielai daļai autovadītāju pērn bija jāreģistrējas atkārtoti. Visiem autovadītājiem, kuri Taksometru vadītāju reģistrā reģistrējās pirms trim gadiem, kad papildu dokumentus, kas apliecina valodas zināšanas, nebija jāsniedz, tas bija jāiesniedz 2021. gadā, veicot atkārtotu reģistrāciju.

Lietotņu skaits nemainās

Tīmekļvietņu un mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzēju skaits Latvijā ir palicis nemainīgs. Autotransporta direkcijā ir reģistrējušies trīs tīmekļvietņu un mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzēji – "Bolt Technology OÜ" (lietotne "Bolt"), "Yandex.Taxi B.V." (lietotne "Yandex Go") un "Qwqer EU" (lietotne "Qwqer").