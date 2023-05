Lidosta 'Rīga' pērn atgriezusies pie peļņas

Starptautiskā lidosta "Rīga" pērn strādāja ar 58 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 82% vairāk nekā gadu iepriekš un par 11% pārsniedza budžetā plānoto, "Delfi Bizness" informēja lidostā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušais gads noslēgts arī ar 5,4 miljoniem pasažieru, 55 tūkstošiem apkalpotu lidojumu un 286 tūkstošu eiro peļņu pretēji 9,423 miljonu eiro zaudējumiem 2021. gadā.

Lidostā skaidro, ka apgrozījuma izaugsmi galvenokārt nodrošināja ieņēmumi no aviācijas pakalpojumiem nepilnu 36 miljonu eiro apmērā (jeb +91% pret 2021. gadu), jo īpaši pateicoties pasažieru apjoma būtiskam pieaugumam pēc pandēmijas ierobežojumu mazināšanas gada pirmajā pusē.

Tāpat neaviācijas pakalpojumu segmentā, salīdzinot ar 2021. gadu, ieņēmumi ir būtiski pieauguši – par 70% un pērn sasniedza 22 miljonus eiro. Arī šajā ieņēmumu daļā sasniegts labāks rezultāts nekā plānots budžetā (+21%).

"2022. gadu uzskatām par stabilizācijas gadu. Ne tikai esam to pabeiguši ar pozitīvu rezultātu, bet varējām arī no plānošanas un projektu izstrādes posma pāriet pie stratēģisko dokumentu realizācijas un uzsākt darbu pie vairākiem lidostas nākotnei būtiskiem projektiem. Pateicoties plašajam galamērķu skaitam, daudzus no kuriem piedāvājam kā vienīgie Baltijā, lidosta "Rīga" ir un būs pievilcīga ceļotājiem mūsu reģionā," uzsver lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Pērn lidosta gan strādājusi ar vidēja termiņa stratēģijā iekļautajiem lielajiem attīstības plāniem – termināļa paplašināšanas projektu un lidostas pilsētas "RIX Airport City" konceptu, gan apstiprināja uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju un ceļa karti "Net Zero 2050" mērķu sasniegšanai, gan arī ir iesaistījusies vairākos starptautiskos pētniecības un inovāciju projektos, tostarp Eiropas Savienības 'Horizon" projektā par ūdeņraža tehnoloģiju izmantošanu aviācijā, kas nākotnē ļautu sasniegt mērķi kļūt par klimatneitrālu lidostu.

Kopējais investīciju apjoms lidostā 2022. gadā sasniedza 14,7 miljonus eiro, modernizējot gan pasažieru un gaisa kuģu apkalpošanas infrastruktūru, gan elektroapgādes sistēmu, atjauninot autotransportu, tehniku un perona aprīkojumu, kā arī uzlabojot drošības, ārkārtas situāciju, un IT infrastruktūru.

Valsts budžetā lidosta "Rīga" pērn nodokļos samaksājusi 15,62 miljonus eiro.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.