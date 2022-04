Lidostas pievārtē strādā uzņēmēji, kas saistīti ar Krievijas aizsardzības kompānijām, vēsta raidījums

Pirms pieciem gadiem lidostas pievārtē lielu nekustamo īpašumu iegādājās ar Krievijas valsts aizsardzības kompānijām cieši saistīts uzņēmējs, vēsta raidījums "Nekā personīga".

Viņa vārds izskanēja medijos un pamudināja deputātus rosināt stingrāku uzraudzību pār to, kas un kur pērk īpašumus. Bez ievērības palika fakts, ka tieši blakus savu aviobiznesu attīsta vēl viens, kā liecina ārvalstu mediju pētījumi, ar tiem pašiem Kremļa militāro tehnoloģiju uzņēmumiem saistīts bizness.

2018. gada septembrī Somijas policija īstenoja vienu no vērienīgākajām operācijām tās vēsturē. 400 likumsargi pārmeklēja 17 salas Somijas piekrastē. Tās bija iegādājies uzņēmējs Pāvels Meļņikovs no Sanktpēterburgas. Uz līdz tam neapdzīvotajās salās viņš bija uzbūvējis piestātnes, helikopteru nosēšanās laukumu, vairākas mājas un to visu aprīkojis ar neskaitāmām novērošanās kamerām.

Pēc reida Somijā klejoja baumas, ka salas iekārtotas Krievijas armijas vajadzībām. Tās atrodas starptautisku kuģošanas ceļu tuvumā, un tādēļ neapšaubāmi var kalpot par vietu spiegošanai vai citām militārām vajadzībām. Tādus nodomus pierādīt ir sarežģīti, bet Somija spēja izmeklēšanu pret Meļņikovu sākt par naudas atmazgāšanu.

Pāris gadus vēlāk atklājās, ka vēl viens Krievijas uzņēmējs Igors Kesajevs Somijas ūdeņos nopircis salu. Viņš ir saistīts ar krievu specdienestiem un turēts aizdomās ieroču tirdzniecībā. Šo gadījumu dēļ Somija pieņēma likumu, kas liek saņemt Aizsardzības ministrijas atļauju, ja īpašuma pircēja mītnes zeme ir ārpus Eiropas Savienības.

Krievijas federālās aizsardzības uzņēmumu katalogā atrodams uzņēmums AKNIIPO. Tur lasāms, ka uzņēmums veidots 90. gadu vidū uz četru ministriju bāzes. Tagad tas izgatavo elektro radio aparatūru kosmosa kuģos, izpilda Krievijas aizsardzības ministrijas pasūtījumus. Kā kompānijas dibinātājs uzrādīts Krievijas valsts uzņēmums "Rosteh". Tas ir militārās jomas milzis, kam pieder ap 700 firmām. Tās vadībā Vladimirs Putins iecēlis Sergeju Čemezovu, kurš kopš 2014. gada iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstos. Reģistru dati rāda, ka AKNIIPO akcionāros ir arī Krievijas valsts uzņēmums "Roskosmos".

Krievijas valstij piederošā un ar militāro jomu dziļi saistītā AKNIIPO vadītājs ir Dmitrijs Holomkins. 2010. gadā viņš Jūrmalā iegādājās dzīvokli, kas viņam ļāva tikt pie uzturēšanās atļaujas. 2017. gadā Holomkins lidostas pievārtē par diviem miljoniem eiro nopirka pludmales volejbola centru. Pēdējos divos gados bizness cietis 350 tūkstošu eiro zaudējumus, bet Holomkins no īpašuma neatsakās.

"Šis objekts atrodas ļoti tuvu lidostai Rīga, kas ir stratēģiskas nozīmes objekts. Un tas, protams, rada bažas, cik daudz vēl šādi īpašumi ir īpašumā vai tiek nomāti [cilvēkiem] no - tagad mēs redzam - vispār klaji naidīgas un agresīvas valsts, un it īpaši pietuvinātas personas režīmam, un vēl jo vairāk saistītas ar militāro industriju," norāda Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.

"Pirmsšķietami tas izklausās pilnīgi nepieļaujami un nepieņemami, bet es gribētu teikt, ka mums tomēr valstī pastāv kritiskās infrastruktūras drošības un aizsardzības sistēma, un pastāv vismaz trīs drošības dienesti, kuri vērtē visus šos te darījumus. Es teiktu tā, ka ir ārkārtīgi maz ticams, ka to situāciju neviens nekontrolē, neviens neko nenojauš un neko nezina. Tas būtu kā vecās spiegu filmās... Cilvēkiem no malas liekas, ka, noskatoties spiegu filmas, viņi kļūst šausmīgi kompetenti, un nu tad viņi gatavi pamācīt iestādes, kā viņiem strādāt," sacījis Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns.

Savukārt Valsts drošības dienestā (VDD) raidījumam atbildēja, ka VDD savas kompetences ietvaros pastāvīgi iegūst informāciju par iespējamiem apdraudējumiem kritiskās infrastruktūras objektu un stratēģiskas nozīmes nozaru drošībai. Konstatējot riskus, VDD par tiem informē atbildīgās institūcijas.

"Kopš Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā šā gada 24. februārī VDD ir intensificējis darbu kritiskās infrastruktūras objektu un stratēģiskas nozīmes nozaru drošības jomā. Vienlaikus, ņemot vērā valsts drošības intereses, VDD atturēsies detalizētāk komentēt konkrētus dienesta veiktos pasākumus, kā arī tā redzeslokā nonākušās personas," teikts VDD atbildē.

Neoficiāli "Nekā personīga" zināms, ka VDD ierobežojis šo uzņēmumu izplešanās plānus lidostas tuvumā. Iekšlietu nozare uzsver, ka tās pārbaudēs palīdz arī starptautisko partneru informācija.