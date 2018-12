'Lidostas satiksme' sāk sakārtot pasažieru pārvadājumu pakalpojumus lidostas teritorijā

Pilnsabiedrība "Lidostas satiksme" ir sākusi vienotas satiksmes un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu organizācijas sistēmas izveidi un tās pirmā posma ieviešanu lidostas teritorijā, informēja pilnsabiedrības pārstāvis Jānis Basevičs.

Tostarp no 13. decembra tiek mainīta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas kārtība lidostas "P1" autostāvvietas "B" brauktuvē, kas uzlabos gan kopējo transporta plūsmu lidostā, gan arī ilgtermiņā ļaus sakārtot lidostas teritorijā strādājošo taksometru pakalpojumu jomu.

Pilnsabiedrība "Lidostas satiksme" uzvarēja VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" atklātajā konkursā "Par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu un satiksmes organizēšanas stratēģijas izstrādi "VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijā un tās īstenošanu". Pilnsabiedrības uzdevums ir vienotas satiksmes un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu organizācijas sistēmas izstrāde un ieviešana lidostas teritorijā.

Nākamajos vienotās satiksmes un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu organizācijas sistēmas ieviešanas posmos paredzēts sakārtot automašīnu plūsmu un novietošanu termināļa izlidošanas zonā uz piebraucamās rampas, kā arī regulāro autobusu satiksmes organizāciju lidostas teritorijā.

""B" brauktuve ir transporta mezgls, ko ikdienā visintensīvāk izmanto taksometru kompānijas. Tāpēc pilnsabiedrības uzdevums bija atrast vispiemērotāko risinājumu, kas, no vienas puses, ņemtu vērā visus tiesiskos aspektus, bet, no otras puses, uzlabotu satiksmes organizāciju un pilnveidotu pasažieru pārvadājumus," norādīja pilnsabiedrības "Lidostas satiksme" direktors Sergejs Boiko.

Izstrādātā satiksmes organizācijas shēma paredz transporta pārvietošanos trīs joslās, nodrošinot apstāšanās iespējas četrās zonās - kreisās joslas apstāšanās zona, zona vēstniecību transportam, zona piegādes transportam un zona transportam ar "Lidostas satiksmes" atļaujām. Tiesības iebraukt, paņemot žetonu, būs ikvienam pasažieru pārvadātājam, un no ikviena tiks iekasēta vienāda maksa par stāvvietas izmantošanu.

"Saskaņā ar Starptautiskās lidostu padomes ("Airport Council International" (ACI)) datiem, lidosta "Rīga" ir otra straujāk augošā lidosta Eiropā kategorijā līdz 10 miljoniem pasažieru. Lidostas mērķis ir saglabāt šo izaugsmi arī turpmāk, tāpēc vēlamies fokusēties uz savu pamatdarbību - gaisa kuģu un pasažieru apkalpošanu, attiecīgi transporta kustības organizēšanu pie lidostas konkursa kārtībā nododot ārējam piegādātājam. Lidosta turpinās nodrošināt visaugstāko drošības prasību izpildi un uzraudzīt pasažieriem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti," sacīja "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes loceklis Artūrs Saveļjevs.

Paredzams, ka pēc jaunās kārtības ieviešanas taksometru pakalpojumi lidostas pasažieriem kļūs pieejamāki un apkalpošana kļūs raitāka un kulturālāka. "To vēlamies veicināt gan ar jauna zīmola "Official Taxi" ieviešanu, gan arī ieviešot jaunu diennakts tālruni taksometru pakalpojumu novērtēšanai. Ikviens pasažieris varēs zvanīt un novērtēt savu braucienu. Visa sniegtā informācija tiks apkopota, lai novērtētu taksometru vadītāju kultūru un pilnveidotu pārvadājumu kvalitāti. Lidostā atradīsies divi "Official Taxi" informācijas centri un seši dispečeri, kas ikdienā sagaidīs pasažierus un ārvalstu viesus, palīdzot viņiem orientēties plašajā lidostas taksometru pakalpojumu cenu un kvalitātes piedāvājumā. Tādejādi novērsīsim iespēju negodprātīgiem taksometru vadītājiem apkrāpt lidostas pasažierus," uzsvēra Boiko.

Tāpat pie dispečeriem un "Official Taxi" informācijas punktos nepieciešamības gadījumā būs iespējams izsaukt un uzzināt aktuālo informāciju par tiem pasažieru pārvadātājiem, kuri pēc iespējas operatīvāk var nodrošināt taksometru pakalpojumus personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām.

"Esam priecīgi dzirdēt par plānotajām izmaiņām un ceram, ka, pilnveidojot satiksmes organizāciju un paplašinot lidostas viesu informēšanu par pieejamo pārvadājumu klāstu, ieguvēji būs visi pasažieri. Saprotam, ka izmaiņas nevar notikt vienā dienā, bet ceram, ka turpmāk arvien retāk dzirdēsim sūdzības, un arvien vairāk būs apmierinātu braucēju," sacīja AS "Rīgas Taksometru Parks" pārstāve Anete Skusāne.

Visi licencētie taksometru vadītāji, kuri godprātīgi veiks taksometru pārvadājumus lidostas teritorijā, varēs noslēgt līgumu ar pilnsabiedrību "Lidostas satiksme" par "Official Taxi" zīmola izmantošanu. Savukārt ar negodprātīgiem taksometru vadītājiem, par kuriem ilgstoši tiks saņemts negatīvs pasažieru novērtējums, kā arī fiksēti citu pārkāpumi, piemēram, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana, "Lidostas satiksme" līgumu lauzīs, un viņi turpmāk vairs nevarēs izmantot "Official Taxi" zīmolu. "Ceram, ka ar laiku "Official Taxi" kļūs par kvalitātes zīmi godīgiem, uzticamiem un drošiem taksometru pārvadājumiem no lidostas," piebilda Boiko.

"Lidostas satiksme" apvieno trīs transporta nozares uzņēmumus – transporta un pasažieru pārvadājumu uzņēmumu SIA "Skanste", satiksmes plānošanas un ceļu projektēšanas uzņēmumu SIA CBF "Ļ-KO", kā arī transporta nozares uzņēmumu SIA "Port&Trans".