Līdz 30 miljoniem eiro paplašina atbalsta programmu fosilā kurināmā nomaiņai mājsaimniecībās

Ministru kabinets sēdē otrdien par desmit miljoniem eiro jeb līdz 30 miljoniem eiro paplašināja valsts atbalsta programmu fosilā kurināmā nomaiņai mājsaimniecībās.

Tas tika darīts, atbalstot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai (AER)" nolikums".

Grozījumi palielina konkursā pieejamo finansējuma apjomu, nosakot to 30 miljonu eiro apmērā, kā arī precizē atsevišķus konkursa nosacījumus, lai atbalsts būtu pieejams pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs norāda, ka šobrīd vērojama ļoti augsta iedzīvotāju interese par atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādi un uzstādīšanu. Latvijas Vides investīciju fondā nepilnu divu mēnešu laikā iesniegti jau 119 pieteikumi.

"Iedzīvotāju lielā interese ir nepārprotams signāls tam cik nepieciešama ir šī programma, lai nodrošinātu zaļas enerģijas piekļuvi un mazinātu mājsaimniecību rēķinus, kā arī veicinātu mūsu enerģētisko neatkarību. Izstrādātie grozījumi nosaka 30 miljonu eiro lielu finansējumu un sniegs vēl plašākas iespējas iedzīvotājiem pieteikties programmai, nodrošinot plašākas AER iekārtu iegādes iespējas," saka Plešs.

Grozījumi nosaka finansējumu 30 miljonu eiro apmērā, kā arī precizē izmaiņas attiecībā uz AER iekārtu uzstādīšanu, ļaujot projekta iesniedzējam uzstādīt AER iekārtas ne tikai dzīvojamā mājā, bet arī uz zemes vai citā ēkā, ja tā atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība. Tāpat veiktas izmaiņas attiecībā uz biomasas granulu katlu energoefektivitātes klasi, mainot to no A+++ uz sākot no A+ (ieskaitot).

Papildus tam grozījumi paredz, ka dzīvojamās mājas pieslēguma projektēšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai var veikt arī eksperti siltumapgādes sistēmas projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji.

Savukārt, lai atvieglotu projektu iesniegumam nepieciešamo pievienojamo papildu dokumentu apkopošanu un izskatīšanu, gadījumos, kad projekta ietvaros tiek uzstādīti tikai saules paneļi vai vēja ģeneratori, turpmāk nebūs nepieciešams iesniegt mājsaimniecības rēķinus par elektroenerģijas patēriņu par pēdējiem 12 mēnešiem, tādejādi atvieglojot iedzīvotāju un SIA “Vides investīciju fonds” administratīvo slogu.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš ziņoja, ka VARAM bija noteikusi neizpildāmas prasības, lai iedzīvotāji saņemtu valsts atbalstu granulu katlu iegādei mājsaimniecībās. Ministrijas noteiktās iekārtas Latvijā nemaz nevarēja nopirkt.

Reaģējot uz mediju ziņoto par neizpildāmajiem nosacījumiem, VARAM izstrādāja izmaiņas, lai iedzīvotāji varētu saņemt atbalstu arī zemākas klases biomasas granulu katlu iegādei.