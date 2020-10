Liepājas Jahtu ostā Covid-19 ietekme acīmredzama

Šā gada 1. oktobrī Liepājas Jahtu ostā simboliski noslēgusies 2020. gada jahtu sezona, kas tradicionāli ilgst no aprīļa līdz oktobrim. Šogad apkalpotas 170 jahtas.

Kā skaidro Liepājas Jahtu ostas vadītājs Kārlis Kints, tas gan nenozīmē, ka netiks pieņemta kāda jahta, ja tā ieradīsies Liepājas Jahtu ostā oktobrī vai kādā citā laikā ārpus tradicionālās sezonas.

Ja līdz šim Liepājas Jahtu osta varēja lepoties ar stabilu apkalpoto jahtu pieaugumu gadu no gada, tad 2020. gads ienesis savas korekcijas, kas vistiešāk bija saistīts ar Covid-19 radītajiem epidemioloģiskajiem ceļošanas ierobežojumiem.

Ja 2019. gadā dominēja jahtas no Vācijas un Polijas, tad 2020. gadā – no Lietuvas, bet no Vācijas bija vien 29 (vidēji pirms tam – ap 100 jahtām). Tāpat šogad Liepājas Jahtu ostā ienāca jahtas no Šveices, ASV, Maltas, Rumānijas, Lielbritānijas, Somijas un citām valstīm.

Jau pavasarī Kints prognozēja, ka šovasar Covid-19 izplatības dēļ jahtu skaits Liepājā, tāpat kā citās ostās, būs ievērojami mazāks nekā ierasts, taču laikā, kad tiek īstenots Liepājas Jahtu ostas projekts, tas, iespējams, nemaz nav tik slikti, jo daļa piestātņu ir slēgtas.

SIA "RERE MEISTARI" turpina Liepājas Jahtu ostas infrastruktūras būvniecības projekta 1. kārtu. Projekta ietvaros norit jahtu centra ēkas būvniecība, esošās piestātnes Nr. 80 rekonstrukcija un jau uzstādītas peldošās piestātnes (pontoni). Darbus plānots pabeigt līgumā noteiktajā laikā – līdz šā gada novembrim.

Liepājas Jahtu ostas modernizācija un būvniecība nepieciešama, lai Liepājā jahtsmeņiem piedāvātais serviss neatpaliktu no citām Baltijas jūras jahtu ostām. Tiks uzbūvēta servisa ēka, kurā būs vienuviet birojs, apmeklētāju dušas, tualetes un veļas mazgātava, kā arī citi jahtsmeņiem nepieciešamie pakalpojumi. Tāpat plānots uzstādīt nožogojumus noejai uz peldošajām piestātnēm un uzstādīt videonovērošanas sistēmu, uzlabojot vispārējo drošības līmeni jahtu ostā, un bezmaksas Wi-Fi nodrošinājumu visā jahtu ostas teritorijā.

Liepājas SEZ valde šā gada 14. maijā pieņēma lēmumu par projekta "Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārta" būvdarbu veikšanu un nolēma slēgt līgumu par būvprojekta īstenošanu ar SIA "RERE MEISTARI". Līguma summa ir 569 265,04 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projekts tiek īstenots INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT 55), projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" ietvaros.

Liepājas SEZ pārvalde Liepājas Jahtu ostu savā pārvaldībā pārņēma 2015. gada maijā.

Liepājas Jahtu ostu 2016. gada sezonā apmeklēja 326 jahtas, 2017. gadā – 327 jahtas, 2018. gadā – 359 jahtas, bet 2019. gadā – 370 jahtas.