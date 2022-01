Lietoto auto tirgotājs 'Auto spice' nokļuvis PTAC 'melnajā sarakstā'

Lietoto automašīnu tirgotājs SIA "GS Technics", kas strādā ar nosaukumu "Auto spice", iekļauts Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) "melnajā sarakstā", liecina PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Attiecīgajā sarakstā uzņēmums iekļauts, jo nav izpildījis PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu par 1425 eiro atmaksu par iegādātu līguma noteikumiem neatbilstošu automašīnu.

Tikmēr "GS Technics" īpašnieks un valdes loceklis Ģirts Savickis uzsvēra, ka uzskata, ka PTAC pārmetumi nav pamatoti, un nepieciešamības gadījumā gatavs savu taisnību aizstāvēt citās institūcijās.

Komisijas lēmumā norādīts, ka kāda sieviete pagājušajā vasarā uzņēmuma autoplacī iegādājās automašīnu "Citroen". Sūdzībā PTAC viņa norādījusi, ka no uzņēmuma puses ir maldināta un uzskata, ka ir notikusi krāpšana. Patērētāja uzskata, ka viņai nav sniegta pilnīga informācija par automašīnas trūkumiem pirms tās iegādes.

Sieviete izvēlējās automašīnu iegādāties, balstoties uz sludinājumā norādīto informāciju, kas ievietota interneta vietnē "ss.lv". Sludinājumā bijis norādīts, ka automašīna ir pilnā tehniskā kārtībā ar odometra jeb nobraukuma rādījumu 124 500 kilometri.

Automašīnas vizuālā apskate veikta pirkuma dienā – 26.jūnijā. Apskates laikā konstatēts, ka automašīnai vietām ir izteikti un vietām ne tik izteikti skrāpējumi, kā arī tas, ka servisa grāmatiņā pēdējās apkopes ieraksts veikts 2018. gadā. Tomēr "GS Technics" pārstāvji esot norādījuši, ka par to nav jāuztraucas, jo visi dati elektroniski ir pieejami SIA "Karlo Conversion", kas ir "Citroen" spēkratu oficiālais autoserviss.

Pirkšanas brīdī citi defekti un trūkumi nebija redzami. Savukārt odometra rādījuma atbilstību sieviete pārbaudījusi Ceļu satiksmes drošības direkcijā, un tas neesot atšķīries nu uzņēmuma norādītā un faktiski esošā.

Jau pēc pirkuma sieviete pieteikusi atkārtotu automašīnas diagnostiku "Karlo Conversion" autoservisā, lai saplānotu nepieciešamās apkopes un noskaidrotu to izmaksas. Diagnostikā konstatēta būtiska automašīnas nobraukuma atšķirība no "GS Technics" uzrādītā odometra rādījuma. Diagnostika uzrādīja 217 154 kilometru nobraukumu. Tāpat diagnostikā secināts, ka ir brīvkustība stūres zobstienī, kļūdas uz eļļas spiediena regulatora, priekšējam labajam lodbalstam trūkst aizsargs, priekšējā vējstikla labās puses apakšējā stūrī konstatēts stikla bojājums, kā arī priekšējo un aizmugurējo bremžu disku/kluču nolietojums par 50-60%.

Tādējādi sieviete pieprasīja "GS Technics" uz sava rēķina novērst automašīnas bojājumus un trūkumus, jo uzņēmumam jau pēc pirmreizējās diagnostikas, kuru iepriekš veica cits pircējs, esot bijis jānovērš automašīnas trūkumi.

Lai gan "GS Technics" nav sniegusi atbildi uz patērētājas otrreizējo prasības pieteikumu, viņa uzturēja prasību - apmaksāt automašīnas remonta izdevumus.

Atbildē komisijai uzņēmums skaidro, ka automašīnai, atvedot to no Francijas, bija pilnībā izlādējies akumulators, līdz ar to bija nepieciešama automašīnas diagnostika vai remonts. Automašīna tika nodota pārbaudei uzņēmumā "Karlo Conversion". Automašīnas defektācijas gaitā noskaidrots, ka odometra rādījums neatbilst faktiskajam nobraukumam, bet satiksmei bīstami vai automašīnas normālu lietošanu apgrūtinoši defekti netika konstatēti. Attiecībā par atzīmi par iespējamu brīvkustību stūres zobstienī veikta papildus defektēšana, kurā apstiprināts, ka nekādas acīmredzamas un konstatējamas brīvkustības faktiski nav.

Vienlaikus uzņēmums norāda, ka automašīnai veikta arī tehniskā apskate, kurā arī secināts, ka automobilim nav defektu.

Pirms iegādes sieviete interesējusies par automašīnas nobraukumu, un "GS Technics" apgalvo, ka telefoniski viņa informēta, ka odometra rādījums nav korekts. Pirms automašīnas iegādes sieviete rūpīgi esot veikusi tās apskati un testa braucienu. Viņai neesot bijušas pretenzijas par odometra rādījumu, un viņai turklāt par rādījuma neatbilstību piešķirta atlaide automašīnas iegādei.

Tomēr komisija secinājusi, ka patērētāja ir tikusi maldināta par patieso automašīnas nobraukumu. Vienlaikus komisija secinājusi, ka ne visus var saistīt ar nobraukumu. Automašīnas bremžu klučiem ir dabīgais nolietojums, kā arī tas pats attiecas uz stūres brīvkustību. Savukārt eļļas spiediena regulatora kļūdas nav saistītas ar dabīgo nolietojumu. Tikmēr attiecībā par vējstikla bojājumu komisija paudusi, ka vējstiklu var viegli nomainīt, savukārt defekts speciāli noslēpts zem uzlīmēm.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam komisija var lemt par cenas samazinājumu, nevis par remonta izdevumu atlīdzināšanu.

Ņemot vērā minētos un citus apsvērumus, komisija uzskatīja, ka patērētāja ir tiesīga prasīt cenas samazinājumu 15% apmērā no automašīnas sākotnējās vērtības, kas bija 8700 eiro. Līdz ar to automašīnas pirkuma cena būtu samazināta par 1305 eiro. Savukārt automašīnas vējstikla vērtību komisija noteica 120 eiro apmērā, tādējādi cenas samazinājums kopā veido 1425 eiro.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "GS Technics" reģistrēts 2018. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Savickis ir vienīgais uzņēmuma īpašnieks. 2020. gadā "GS Technics" strādāja ar 520 547 eiro apgrozījumu un 2496 eiro peļņu.