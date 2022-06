Lietuvas Augstākā tiesa noraida 'flyLAL' prasību par 16 miljonu eiro piedziņu no 'airBaltic'

Lietuvas Augstākā tiesa noraidījusi bankrotējušās Lietuvas nacionālās aviokompānijas "flyLAL-Lithuanian Airlines" prasību par vairāk nekā 16 miljonu eiro kompensācijas piedziņu no Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic", kuru tā vainoja negodīgā konkurencē un "FlyLAL" izstumšanā no tirgus.

Lietuvas Augstākā tiesa tādu spriedumu pieņēmusi 16.jūnijā, tādējādi izbeidzot gandrīz 14 gadus ilgušo tiesvedību, liecina lidostas "Rīga" un "airBaltic" pārstāvošā advokātu biroja "Cobalt" sniegtā informācija.

Augstākā tiesa atstājusi spēkā Lietuvas Apelāciju tiesas pirms gada pieņemto lēmumu vēlreiz noraidīt Viļņas apgabaltiesas 2016.gada janvārī pasludināto spriedumu, ka "flyLAL" pienākas 16,121 miljona eiro kompensācija no "airBaltic".

021.gada 28.jūnijā Lietuvas Apelāciju tiesa nolēma, ka "aizliegtas vienošanās nav bijis, jo atbildētāji ["airBaltic" un Rīgas lidosta] pildījuši savas obligātās Latvijas tiesību aktos noteiktās saistības. Tādēļ tiesa noraidījusi "FlyLAL" argumentus, ka "airBaltic" īstenojusi negodīgu cenu veidošanas stratēģiju, centusies kropļot konkurenci, izstumt konkurentus no tirgus vai radīt šķēršļus to ienākšanai tirgū".

Strīds starp "flyLAL" un "airBaltic" un Rīgas Starptautisko lidostu sākās 2008.gadā.

"flyLAL" tolaik vērsās tiesā pret "airBaltic" un lidostu "Rīga", pieprasot kompensāciju par zaudējumiem, kurus Lietuvas uzņēmumam radījusi it kā abu Latvijas kompāniju noslēgta vienošanās par zemākām cenām Rīgas lidostā. Lietuvas aviokompānija arī uzstāja, ka "airBaltic" cenu dempinga politika Viļņas lidostā izstūmusi to no tirgus.

Latvijas kompānijas apstrīdēja ekspertu secinājumu, ka Lietuvas uzņēmums cietis 43,4 miljonu eiro zaudējumus, jo Rīgas lidosta 2004.-2008.gadā "airBaltic" piešķīrusi diskriminējošas atlaides.

2016.gada janvārī, pēc aptuveni septiņus gadus ilgas tiesāšanās, Viļņas apgabaltiesa secināja, ka "airBaltic" izmantojusi negodīgu konkurenci strīdus maršrutos, un nolēma, ka "airBaltic" jākompensē "flyLAL" zaudējumi 16,121 miljona eiro apmērā, bet lidostu "Rīga" no atbildības atbrīvoja.

"flyLAL" tiesā vēlējās panākt 57,87 miljonu eiro zaudējumu kompensāciju no abiem Latvijas uzņēmumiem - "airBaltic" un lidostas "Rīga".