Linkaita neuzticība 'LDz' valdei: LTRK brīdina par iespējamu satricinājumu valsts tēlam

Reaģējot uz Satiksmes minista Tāļa Linkaita (JKP) izteikto neuzticību AS "Latvijas dzelzceļa" (LDz) valdei, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) nosūtījusi publisku vēstuli premjeram un vairākām amatpersonām, tostarp uzsverot, ka satricinājumi lielu valsts kapitālsabiedrību iekšējā pārvaldībā var radīt negatīvu iespaidu uz valsts tēlu.

“Latvijas uzņēmumu uzmanība pēdējās dienās pievērsta publiskajā telpā atspoguļotajai diskusijai par satiksmes ministra rosinātajām izmaiņām viena no Latvijas tautsaimniecībai nozīmīga, valstij piederoša uzņēmuma – VAS “Latvijas Dzelzceļš” - vadībā,” vēstulē raksta LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

“Lielās valsts kapitālsabiedrības ir nozīmīgs partneris arī Latvijas starptautiskā tēla veidošanā un satricinājumi to iekšējā pārvaldībā var radīt negatīvu iespaidu uz valsts tēlu, visu Latvijas uzņēmumu attiecībām ārējos tirgos, mazinot tiem pieeju eksporta tirgiem kopumā,” vēstulē pauž Endziņš.

“LTRK aicina politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus visos gadījumos rūpīgi izvērtēt savu rīcību un pieņemto lēmumu iespējamo ietekmi uz valsts kopējo uzņēmējdarbības vidi, iekšējo un ārējo konkurētspēju un sniegumu eksporta tirgos. LTRK iestājas par skaidriem un saprotamiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldības principiem, procesu caurspīdīgumu un tiesiskuma ievērošanu gan uzņēmējdarbībā, gan politikā,” aicina LTRK valdes priekšsēdētājs.

Viņš vēstulē arī piebilst, ka LTRK pozitīvi vērtē Latvijas iestāšanos OECD un rekomendāciju ieviešanu un virzību pretim labās prakses pārņemšanai valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārvaldībā, kā arī uzņemtās saistības veidot caurspīdīgu un plānotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, ieviešot labas korporatīvās pārvaldības praksi Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, tādējādi stiprinot efektīvu un atbildīgu uzņēmējdarbību: “Šie procesi vienlaikus veido paredzamu darbības vidi arī valsts kapitālsabiedrību sadarbības partneriem – finanšu institūcijām, piegādātājiem un pasūtījumu izpildītājiem, gan iekšējos, gan ārējos tirgos. Veiktie pasākumi, nošķirot kapitālsabiedrību operatīvo vadību un saimnieciskos procesus no politiskajiem, ieviešot profesionālu un neatkarīgu uzņēmumu padomju darbību valsts lielākajos uzņēmumus, nodrošinot profesionālu valsts aktīvu pārvaldību, kas sekmē uzņēmumu aktīvu vērtības un peļņas pieaugumu, no Latvijas uzņēmumu un LTRK biedru perspektīvas tiek vērtēti izteikti pozitīvi. LTRK ieskatā un pieredzē vērojams, ka valsts kapitālsabiedrības nereti ir arī nozīmīgs publiskās pārvaldes partneris valsts politiku ieviešanā un īstenošanā, līdz ar to svarīgi uzturēt samērīgas un uz sadarbību vērstas attiecības starp politikas veidotājiem, valsts kapitālsabiedrību padomēm un valdēm.”

Jau ziņots, ka Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) izteicis neuzticību AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētājam Edvīnam Bērziņam un diviem valdes locekļiem – Aivaram Strakšas un Ainim Stūrmanim, un rosinās uzņēmuma padomi viņus atstādināt no amata, otrdien, 7. maijā, pastāstīja ministrs.

Linkaits sacīja, ka otrdien, 7. maijā, ticies ar LDz vadību un dalījies savos iespaidos par uzņēmuma darbību. Viņš informēja, ka, pēc uzņēmuma darbības izvērtējuma, secināts, ka uzņēmumā notiek potenciāla korupcija un shēmošana. Satiksmes ministrija (SM) attiecīgo informāciju iesniegusi arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB).