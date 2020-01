LTV: ministrija ignorēs iebildumus un virzīs strīdīgos koku ciršanas noteikumus

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) ignorēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iebildumus pret koku ciršanas noteikumu maiņu un bez papildu visaptverošu pētījumu veikšanas plāno tos virzīt tālāk izskatīšanai valdībā, svētdien ziņoja LTV raidījums "de facto"

Raidījums atgādina, ka iepriekšējais mēģinājums padarīt mežu īpašniekiem tīkamākus koku ciršanas nosacījumus sākās pirms aptuveni trīs gadiem. Tad lielākos iebildumus izsauca plāns pieļaut kailcirtes piejūras mežos. Tomēr pēc asām diskusijām, 2017. gada decembrī pēc pašu meža īpašnieku lūguma grozījumus nolika atpakaļ plauktā. Tobrīd tuvojās Saeimas vēlēšanas un politiķi pirms tām nebūtu gatavi pieņemt diskutablos grozījumus.

Bet pērn, 2019. gada 7. februārī, tikai pāris nedēļu pēc valdības apstiprināšanas, mežu īpašnieki Zemkopības ministriju aicināja darbu turpināt. "Konsultatīvajā padomē tika diskutēts jautājums, un tad arī tika nolemts šo jautājumu aktualizēt. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kāds tiks pieņemts lēmums - ir jāpieņem lēmums, tāds vai citāds, kur tad arī valdības ministriem būs jāpamato, kāpēc kurš kā balsojis. Bet šie jautājumi nevar stāvēt atvilktnē mūžīgi," saka zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts (NA).

Tagad kailcirtes piejūras mežos no noteikumiem pazudušas. Kompromiss atrasts par to, cik ekoloģisko koku atstāt cirsmās, taču diskusijas aizvien notiek par to, cik pamatoti ir ļaut cirst tievākus kokus – piemēram, priedēm caurmērs var sarukt līdz pat deviņiem centimetriem (no 39 cm uz 30).

Zemkopības ministrija noteikumu projekta anotācijā norādījusi, ka ciršanas platības varētu palielināties par 1670 hektāriem, bet mežzinātnes institūts "Silava" aprēķinājis, ka tie var būt līdz pat 6000 hektāriem gadā. Tādā gadījumā katru gadu privātajos mežos izcirstu mežu ne vairs četrtūkstoš hektāru platībā, bet desmit tūkstošu, norāda raidījums.

Pret grozījumu virzīšanu iebilst VARAM, jo tās ieskatā tik apjomīgi grozījumi prasa nopietnu izvērtējumu par ietekmi uz vidi un bioloģisko daudzveidību Latvijas mežos. Turklāt tikai nākamgad pavasarī noslēdzas vispārējā Latvijas dabas vērtību uzskaitīšana, kas visprecīzāk parādīs faktisko situāciju. "No mūsu viedokļa nav skaidrs, kādēļ šo grozījumu virzība ir atsākta, neskatoties uz to, ka būtu jāpabeidz šo dabas vērtību inventarizāciju. Un arī Eiropas Komisija jau ir norādījusi uz to, ka Latvija nepilnīgi savas saistības pilda attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu dažām sugām, tā kā mēs saskatām ļoti būtiskus riskus dabai," raidījumam sacīja VARAM valsts sekretāra vietniece vides jautājumos Alda Ozola.

VARAM nav saņēmusi arī aprēķinus par to, kā, mainoties koku ciršanas nosacījumiem, mainīsies radīto izmešu daudzums, kā arī CO2 apjoms, ko Latvijas meži spēs neitralizēt. "de facto" zināms, ka aizvadītajā vasarā, kad grozījumi jau bija nonākuši starpministriju saskaņošanā, Zemkopības ministrijas pārstāvji zvanījuši uz institūtu "Silava", lūdzot veikt šos aprēķinus.

Institūtā uzskata – precīzai ilgtermiņa prognozei šobrīd esot pārāk daudz nezināmo.

"Ja mums kāds iedod precīzu prognozi, vai atbildi, piemēram, cik daudz kokus privātie meža īpašnieki cirtīs, piemēram, 2037.gadā, 25. gadā vai 50. gadā, tad mēs varam veikt šo aprēķinu, kāda būs koku augšana turpmākos gadus, un cik mums būs piesaistīts ogleklis," sacījis Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" direktors Jurģis Jansons.

Pieņemot, ka mežu īpašnieki rīkosies apmēram tāpat kā līdz šim, tad pēc grozījumu pieņemšanas tuvāko divdesmit gadu laikā mežu apjoms saruks. Straujāk samazināsies arī mežu spēja absorbēt kaitīgos izmešus. Bet pozitīvā virzienā mežu apjoms un oglekļa dioksīda piesaiste varētu vērsties vien pēc 2040. gada, prognozē raidījums.

Tieši Gerhards iepriekšējās valdības laikā, kad pirmoreiz tika virzīti koku ciršanas noteikumu grozījumi, vadīja VARAM, un viņa vadībā ministrija izteica arī, piemēram, priekšlikumu, ka laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, dzīvnieku vairošanās periodā, visos mežos jāaizliedz koku ciršana. Tagad, kad šo pašu priekšlikumu noteikumos lūdz ielikt jau cits ministrs, Gerharda vadītā Zemkopības ministrija to neatbalsta, norāda raidījums.

Raidījums arī ziņoja, ka šobrīd grozījumu projektā mainīts to paredzamais spēkā stāšanās laiks - no nākamā gada 1. janvāra uz 1. jūliju. Tai brīdī jābūt pabeigtai dabas datu vākšanai un sagatavotam arī ziņojumam. Tiesa, Valsts kanceleja no Zemkopības ministrijas vēl nav saņēmusi noteikumu gala projektu. Līdz ar to nav zināms, kad ministri varētu lemt par šiem noteikumiem. Premjers uzskata - grozījumiem pirms to pieņemšanas jābūt iespējami plaši izdiskutētiem.

Katru gadu no visiem mežiem, kas pieder privātiem īpašniekiem, un kur koki sasnieguši šobrīd atļauto ciršanas vecumu vai caurmēru, tiek nocirsti tikai 13%. Savukārt to, cik daudz var cirst valstij piederošajos mežos, nosaka atsevišķs regulējums. Līdz ar to vismaz teorētiski lielākās mežu daļas īpašniekiem šie grozījumi maz ko maina.