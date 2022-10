Maksas iebraukšana, pašvaldību nami centrā, mežs pie durvīm? Kā pārvarēt krīzi pilsētā

Lai pilsētā, vidē kaut kas mainītos, vienmēr nav nepieciešami milzu finanšu ieguldījumi, citreiz pietiek ar impulsu, svaigu skatījumu uz lietām vai organizatoriski citu pieeju.

Par to ir pārliecināts teritoriju, pilsētu plānošanas kompānijas "Grupa 93" vadītājs Neils Balgalis. Labi zināms profesionālajās aprindās, plašāku uzmanību, iespējams, savulaik piesaistījis, līdzdarbojoties "Rail Baltica" projektā un stāstot par to. Ik gadu rīko pilsētplānošanas pasākumu "Mad City", kura mērķis ir ideju radīšana un apmaiņa, dažādu "burbuļu" sakratīšana un savienošana, sadarbības veicināšana, piešķiļot dzirksteli pārmaiņām. Šogad tā vadmotīvs ir "Krīze pilsētā", aptverot mācības, kādas ir gūtas pandēmijā, kara sekas – energoresursu izmaksu kāpumu un bēgļu pieplūdumu. Nu, un, protams, nekur nav pazudušas senākas problēmas ar bezpajumtniekiem, sabiedrisko transportu, dabas katastrofām, arī sadarbības trūkumu un vientulības krīzi.

Par nebūšanām un to risināšanas idejām "Delfi Bizness" īsi pirms šā gada "Mad City" sarunājās ar Neilu Balgali.

Kāpēc rīkojat šādu pasākumu?

Sākotnējā ideja bija vest uz Rīgu jaunas idejas no ārpasaules, jo pilsēta attīstās, taču kaut kā trūkst, savā lokā "ņemamies" un darām, tomēr jaunās idejas īsti neparādās. Kas vislabāk atnes idejas? Tādas nāk no ārpuses. Sasaucām pasaules zvaigznes, viss spīdēja un rībēja. Taču secinājām, ka zālē ir tikai pazīstami cilvēki, visi māj ar galvu, aplaudē, un tapa skaidrs, ka vajag "burbuļus" sakratīt, jāuzaicina ne tikai teritoriju plānotāji, bet arī nekustamā īpašuma, citu biznesu pārstāvji, pilsētnieki, zinātnieki. Sapratām vēl vienu lietu – jāliek visi pie darba.

Tādējādi "Mad City" izceļam trīs lietas – vest un rādīt jaunas idejas, kratīt dažādus "burbuļus" un veidot risinājumus, kas ir noderīgi tieši Rīgai.

Šogad paspējām būt arī Siguldā, Madonā, Alūksnē ar mazākiem pasākumiem, kas veltīti Latvijas tematikai – par pilsētu centriem, par pašvaldību rīcībā esošajiem īpašumiem un to izmantošanu, par dzīvojamo rajonu attīstību. Pērn bijām arī Liepājā. Formāts ir labs, cenšamies aplūkot gan līdzšinējo pieredzi, gan jaunas lietas, mācāmies savā starpā sarunāties, sadarboties.

Kā ir ar iepriekšējos pasākumos dzimušajām idejām, vai ir izdevies kaut ko no tām iedzīvināt?

Jau pirmajā gadā (pirmais pasākums notika 2017. gadā) kāds no ekspertiem ieteica rīkot dažādus konkursus pilsētā. Nākamajā gadā bijām VEF kvartālā. Nav tiešā veidā saistīts ar VEF, taču tur ir izveidots pirmais nelielais mobilitātes punkts. Un šobrīd ir izsludināts projektu konkurss mobilitātes punktiem pie piecām stacijām. Visi runā par mobilitātes punktiem, par to, cik tie svarīgi. Šo tematu mēs skandinājām. Interesants stāsts, nav plaši zināms, – pēc kāda no pasākumiem cilvēki "ieraudzīja" Marsa parku.

Pēc tam bijām Daugavas kreisajā krastā – runājām par Zināšanu jūdzi un visu, kas ar to saistīts. Zinu, ka partneri apvienosies un Zināšanu jūdze tiešām būs. Taču ir viens konkrēts projekts, par ko man ir prieks. Runājām par to, cik svarīgi ir savienojumi, un būs gājēju tillts pāri Kīleveina grāvim. Projekts ir, tilts būs, savienojums notiks. Vajadzība gaisā virmoja jau sen, bet kādā brīdī bijām kā katalizators. Un paldies Inesei Andersonei (Rīgas domes Attīstības komitejas vadītāja – red.), jo tas ir arī viņas nopelns.

Tas viss parāda mazo soļu spēku. Ticu, ka šis savienojums veicinās to, ka cilvēki biežāk izvēlēsies vilcienu, radīs iespējas visai "Mūku salai", studentiem un nodarbinātībai.

Pagājušajā gadā bija brīnišķīgs pasākums "Rīga. Daugava". Visiem attīstītājiem, kas darbojas upes krastā, ir lieli izaicinājumi. Ja ir daudz plānu, ja ir liels piedāvājums, var apjuks, ko tad īsti darīt. Sapratām, ka šajā gadā būsim daudz tiešāki. Četrās tēmās – mobilitāte, zaļās teritorijas, cilvēki/sadarbība, uzņēmējdarbība – dosim ļoti konkrētus ieteikumus pašvaldībai, kur, pēc speciālistu domām, vajadzētu virzīties, kam pievērst uzmanību, kas ir izdarāms. Mūsu sauklis – krīzē nevis gaužamies, bet domājam, ko darīt un kā no krīzes iziet stiprākiem, gudrākiem, izmantojam krīzes situāciju savā labā. Piemēram, no pandēmijas ir zaudējumi, taču – ne tikai, tās ieguvums ir attālinātais darbs. Krīzē esi spiests pieņemt lēmumus, darboties. Tā kā ir neparasti apstākļi, notikumu vieta – Latvijas Kara muzejs.