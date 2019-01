Valērija Maligina mantiniece Nika Saveļjeva un Signe Baldere-Sildedze, meitas Annas Emīlijas māte un dabiskā aizbildne, 7. janvārī nosūtījusi paziņojumu "Olainfarm" valdei nekavējoties sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, lai veiktu izmaiņas padomes sastāvā. Viņu ieskatā AS "Olainfarm" līdzšinējā padome – īpaši Irina Maligina, Pāvels Rebenoks un Mārtiņš Krieķis, ir zaudējuši uzņēmuma akcionāru vairākuma uzticību.

"Līdzmantinieku vairākuma lēmums, 2. janvārī mainot SIA "Olmafarm" valdi, kā vienīgo valdes locekli ieceļot Milanu Beļeviču, ļāva novērst AS "Olainfarm" akciju nonākšanu tādu personu rokās, kurām uz tām nav tiesības. SIA "Olmafarm" iepriekšējā valdes locekle I. Maligina bija iesniegusi reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā jaunas kapitālsabiedrības SIA "Olfchem" dibināšanas lēmumu, ieguldot tajā visu SIA "Olmafarm" piederošo mantu, tas ir AS "Olainfarm" akcijas, kas tika novērtētas 59 684 000 (piecdesmit deviņi miljoni seši simti astoņdesmit četri tūkstoši) eiro vērtībā," norāda Saveļjeva un Baldere-Sildedze, piebilstot, ka turklāt SIA "Olfchem" valdē bija paredzēts iecelt I. Maliginu un ar AS "Olainfarm" padomes locekļu Pāvela Rebenoka un Mārtiņa Krieķa faktiskos dzīvesbiedrus (saistītas personas) – Ingus Balandinu un Žaneti Eihmani, kas ir acīmredzams mēģinājums pārņemt kontroli pār AS "Olainfarm". Statūtos tika paredzēts, ka valdes locekļiem katram atsevišķi ir paraksta tiesības.

"Šāda I. Maliginas rīcība nonāk acīmredzamā pretrunā ar Valērija Maligina testamentu, ar kuru viņš visu savu mantu ir novēlējis trim meitām, nevis vienai – vecākajai meitai, kura nozīmīgu mantojuma daļu bija iecerējusi nodot trešo personu pārvaldībā. Šāda rīcība pavērtu iespējas potenciālajiem reideriem, kam nepieder AS "Olainfarm" akcijas, netraucēti izlaupīt SIA "Olmafarm" piederīgās AS "Olainfarm" akcijas," uzskata Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

Saveļjeva un Baldere-Sildedze atgādina, ka kopš 2018. gada 4. septembra, viena no mantiniecēm, I. Maligina, ar viltu noorganizēja un veica profesionāli strādājošas padomes atcelšanu, un jaunas, kuras sastāvā ir cilvēki ar apšaubāmu reputāciju, iecelšanu. Tas radījis aizdomas par organizētas grupas darbību ar mērķi izsaimniekot AS "Olainfarm", kas šobrīd ir apstiprinājies.

"Kā potenciālās noziedzīgās darbības instruments tika izmantots AS "Olainfarm" lielākais akcionārs SIA "Olmafarm" (kontrolē 42,56 % no "Olainfarm" akcijām), kas saskaņā ar mantojumu pieder vienādās daļās visām trim mantiniecēm. Izmantojot savu mantojuma aizgādnes statusu, dažas dienas pirms mantojuma apliecību saņemšanas, tā brīža SIA "Olmafarm" valdes locekle I. Maligina veica izmaiņas "Olmafarm" statūtos. Tajos iekļauts punkts, kas paredz – jebkurš jautājums "Olmafarm" dalībnieku sapulcē skaitās pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas jeb 75 % no sabiedrības balsstiesīgā kapitāla balsīm," skaidro Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

"Šādi, prettiesiski un pretēji pārējo mantinieču interesēm rīkojoties, I. Maligina nobloķēja pārējo dalībnieču iespēju viņu atcelt no valdes. I. Maligina, kā vienīgā SIA "Olmafarm" valdes locekle, 4. septembrī ar savu balsojumu nodrošināja un arī panāca līdzšinējās AS "Olainfarm" padomes iecelšanu, kā arī 22. novembrī notikušajā akcionāru sapulcē lēmuma pieņemšanu par tās saglabāšanu, neskatoties uz to, ka padome ir nepilnā sastāvā," stāsta Saveļjeva un Baldere-Sildedze.

Saveļjeva un Baldere-Sildedze norāda, ka Latvijas Uzņēmumu reģistra pieņemtais lēmums reģistrēt jauno SIA "Olmafarm" valdi Milanas Beļevičas personā ir likumīgs, atbilstošs Civillikumam un Komerclikumam, kā arī tas atbilst Uzņēmuma reģistra konsultatīvās padomes (sastāv no vadošiem un autoritatīviem Latvijas civiltiesību speciālistiem – Latvijas Republikas Komerclikuma autoriem) secinājumam, ka atbilstoši Civillikuma 716. panta otrajai daļai nedalītajā mantojumā ietilpstošo pamatkapitāla daļu pārvaldīšanas un lietošanas kārtību nosaka līdzmantinieku vairākums ar savu lēmumu. Līdzmantinieku vairākums pamatkapitāla daļas var pārvaldīt tieši bez kopīgā pārstāvja iecelšanas.

Saveļjeva un Baldere-Sildedze teic, ka par notikušajiem pārkāpumiem ir vērsušās ar iesniegumiem tiesībsargājošajās institūcijās.