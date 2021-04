Martā reģistrēts lielākais jaunu uzņēmumu skaits kopš 2018. gada

Pēc tam, kad aizvadītajā gadā reģistrēts zemākais jaunu uzņēmumu skaits pēdējo 17 gadu laikā, dati par šī gada martu viesuši cerību par situācijas uzlabošanos. To apliecina ne tikai "Lursoft" apkopotie dati par jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāti martā, bet arī Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie Uzņēmējdarbības konfidences rādītāji, kas liecina, ka aizvadītajā mēnesī uzņēmēju noskaņojums uzlabojies gan pakalpojumu sektorā un mazumtirdzniecībā, gan arī rūpniecībā un būvniecībā. Visaugstākais šis rādītājs martā bijis apstrādes rūpniecībā, ko ietekmējis uzņēmēju nedaudz pozitīvāks šī brīža pasūtījumu līmeņa novērtējums un optimistiskas uzņēmumu vadītāju prognozes turpmākajiem trim mēnešiem.

Aizvadītajā mēnesī Latvijā reģistrēti 1032 jauni uzņēmumi. Tas ir lielākais viena mēneša laikā reģistrētais jaunu uzņēmumu skaits kopš 2018. gada marta, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. 93% no martā reģistrētajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tāpat arī uzņēmumu skaitu papildinājuši jauni individuālie komersanti, akciju sabiedrības, ārvalstu komersanti filiāles, zemnieku saimniecības. Jānorāda, ka teju pusē gadījumu martā reģistrētie uzņēmumi to īpašniekiem ir pirmais uzņēmums, proti, iepriekš šīs personas nav bijušas dalībnieki citos uzņēmumos.

Šī gada pirmajā ceturksnī Latvijā reģistrēti 2474 jauni uzņēmumi, bet likvidēti – 4675.

Izpētot š.g. martā reģistrēto uzņēmumu datus, redzams, ka 42,23% no tiem reģistrēti Rīgā, vēl 20,97% Pierīgā. Pārējos reģionos jauno uzņēmumu īpatsvars bijis atšķirīgs – kamēr Zemgalē reģistrēti 10,87% no visiem aizvadītā mēneša jaunajiem uzņēmumiem, Latgalē tie bijuši 6,80%. Kurzemē reģistrēti 10,00% no visiem Latvijas jaunajiem uzņēmumiem martā, bet Vidzemē – 9,13%. Neskaitot galvaspilsētu, visvairāk jauno uzņēmumu martā bijis Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā.

Lursoft aprēķinājis, ka š.g. martā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls veido 15,9 miljonus eiro. Vairāk nekā puse (59,58%) no visiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem komersantiem ir mazkapitāla SIA, t.i., to pamatkapitāls nesasniedz 2800 eiro, taču vienlaikus reģistrēti arī pieci jauni uzņēmumi, kuru pamatkapitāls pārsniedz 1 milj. EUR. Lielākais starp tiem ir 4. martā reģistrētais SIA "RB ELG", kura reģistrēto un apmaksāto pamatkapitālu veido 4,55 miljonus eiro. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir AS "Rietumu banka", savukārt patiesie labuma guvēji - Leonids Esterkins un Dermots Desmonds (Dermot Fachtna Desmond). Jānorāda, ka šis nebūt nav vienīgais uzņēmums, kuru aizvadītajā mēnesī reģistrējušas personas, kas saistītas ar banku sektoru. Trešais lielākais pagājušā mēneša uzņēmums ir SIA "Tāla 1", kura patiesie labuma guvēji – Nika Berne un Oļegs Fiļs. Šīs kompānijas kapitāldaļu turētājs ir AS "Pillar Capital", kas šobrīd kā daļu īpašnieks reģistrēts 23 uzņēmumos.

Š.g. martā lielākie reģistrētie uzņēmumi:

1. SIA "RB ELG": 4,55 milj. EUR pamatkapitāls (patiesie labuma guvēji – Leonids Esterkins, Dermot Fachtna Desmond);

2. SIA "Tonybet": 1,4 milj. EUR pamatkapitāls (patiesais labuma guvējs – Dmitry Arabuli);

3. SIA "Tāla 1": 1,3 milj. EUR pamatkapitāls (patiesie labuma guvēji – Nika Berne, Oļegs Fiļs);

4. SIA "Markalnes 5": 1,26 milj. EUR pamatkapitāls (patiesie labuma guvēji – Jūlija Kozlova, Sergey Syropyatov);

5. SIA "Sport IN": 1,08 milj. EUR pamatkapitāls (patiesā labuma guvēja – Jekaterina Nikuļina).

Desmitajai daļai no aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir ārvalstu kapitāls, liecina "Lursoft" dati. Jānorāda, ka martā turpinājusi pieaugt uzkrātā summa, kuru Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījuši ārvalstnieki. "Lursoft" statistikas dati liecina, ka šobrīd ārvalstu pārstāvji Latvijas uzņēmumos ieguldījuši 7,716 miljardus eiro. Pagājušā mēneša laikā šī summa pieaugusi par 2,26 miljoniem eiro. Tiesa, februārī pieaugums bijis ievērojamāks – 76,01 miljons eiro, savukārt janvārī bija reģistrēts uzkrāto ieguldījuma apjoma kritums par 11,87 miljoniem eiro.