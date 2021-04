'Merks' fokusējas uz kompakta tipa dzīvokļiem

Kompānija "Merks" ir sākusi jauna dzīvojamā projekta "Merks Duntes zīles" būvniecību un dzīvokļu rezervēšanu. Ēkas plānots pabeigt līdz 2022. gada maijam.

Plānotās investīcijas šajā projektā uzņēmums neatklāj. "Šis ir mūsu otrais dzīvojamais projekts, kas paredzēts jaunajām ģimenēm. Ņemot vērā tirgus tendences, turpinām attīstīt kompakta tipa dzīvokļus ar ērtiem plānojumiem par pieejamu cenu, īpašu uzsveru liekot uz divu un trīs istabu dzīvokļiem ", stāsta Mikus Freimanis, "Merks" Nekustamo īpašumu attīstības direktors.

Projekts top Rīgā, Pededzes ielā, un šo apkaimi pie Skanstes attīstītājs raksturo kā vienu no vismazāk apbūvētajām. Projekta ietvaros ir plānots uzbūvēt divas četru un piecu stāvu ēkas; kopumā būs 84 dzīvokļi. Teritorijā esošie ozoli tiks saglabāti, tāpat iestādīti jauni, tādējādi padarot projektu zaļāku. Projektā būs pieejami 2 līdz 4 istabu dzīvokļi ar kopējo platību 40 – 95 m2. Dzīvokļu cena plānota no 71 līdz 183 tūkst. eiro. Projektā ir paredzēta atpūtas telpa ar novusa galdiem un vairāki āra piknika galdi. Pagrabstāvā būs noliktavas, ratiņu telpa, kā arī 42 m2 atpūtas telpa ēku iedzīvotājiem vai pazemes autostāvvietas iegādei, atkarībā no izvēlētās ēkas. Mājās būs lifts, dzīvokļiem – balkoni vai lodžijas. Griestu augstums – 2,75 m. Atsevišķi dzīvokļu pircēji varēs iegādāties auto stāvvietu. Teritorijā paredzēti divi bērnu laukumi, atpūtas piknika zona un vairākas velo novietnes.

Delfi jau ziņoja, ka šogad uzņēmums ir sācis arī projektu "Merks Mežpilsēta", kā arī turpina "Merks Viesturdārzs" attīstību, tiesa, tas ir cita segmenta produkts.

Būvkompānija "Merks" Latvijā ir uzbūvējusi vairāk nekā 120 dažādu objektu, tostarp vairāk nekā 1500 dzīvokļu. Tā ietilpst "Merko Ehitus" grupā, kuras akcijas tiek kotētas Tallinas Nasdaq biržā.