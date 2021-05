Nedēļas laikā Baltijas elektroenerģijas cenas pieaugušas par 18%

Pagājušajā nedēļā Baltijā vienoti visos tirdzniecības apgabalos vidējās elektroenerģijas cenas pieauga par 18%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un bija 46,89 EUR/MWh, informē "Latvenergo".

Šīs cenu izmaiņas izteikti ietekmēja norises saistītajos tirdzniecības reģionos – galvenokārt augstākas elektroenerģijas cenas Somijā un Zviedrijā, kur cenu kāpumu izraisīja atomelektrostaciju ražošanas apjomu samazinājums, un pagājušajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 79%. Somijas nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 24% līdz 45,39 EUR/MWh, Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala cena pieauga par 6% līdz 42,25 EUR/ MWh.

Baltijas elektroenerģijas cenas ietekmēja par 3% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas, par 14% mazākas no Krievijas un divas reizes lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala.

"Nord Pool" nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 10% līdz 39,18 EUR/MWh. Pagājušajā nedēļā siltāki laikapstākļi, liels nokrišņu daudzums un pieteces pieaugums, ko veicināja iesācies atkusnis, izraisīja Ziemeļvalstu rezervuāru pieaugumu. "Nord Pool" sistēmas cenas samazinājumu sekmēja arī par 22% pieaugošā vēja staciju izstrāde nedēļas nogalē.

"Nord Pool" reģionā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī − 7140 GWh, izstrādes apjomi samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un tika saražotas 7346 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3%, un kopā tika patērētas 480 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā patēriņš bija nemainīgs kopš iepriekšējās nedēļas, patērētas 128 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 9%, un patērētas 142 GWh, bet Lietuvā patēriņš pieauga par 1% līdz 210 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 7% un bija 244 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 16% mazāka, iepriekšējā nedēļā tika saražotas 106 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 4% līdz 66 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 1% lielāka jeb 72 GWh.

Pagājušajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 83%, Igaunijā 46%, bet Lietuvā 34%. Baltijas valstīs tika saražots 51% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.