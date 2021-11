'Neste' plāno izveidot vēl 4-5 jaunas degvielas uzpildes stacijas, lai sasniegtu optimālu pārklājumu

Degvielas tirgotājs SIA "Neste Latvija" plāno Latvijā izveidot vēl 4-5 jaunas degvielas uzpildes stacijas, lai sasniegtu optimālu pārklājumu, informē kompānijas valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Es teiktu, ka mūsu degvielas uzpildes staciju tīkls ir diezgan optimāls - ir labs pārklājums gan Rīgā, gan visā Latvijas teritorijā, taču ir vietas, kurās mēs vēl meklējam vietas staciju būvei. Pašlaik mums ir 76 stacijas, bet domāju, ka optimālam pārklājumam mazliet vairāk par 80 vajadzētu. Kādas četras piecas jaunas degvielas uzpildes stacijas mēs vēl uzcelsim, lai nodrošinātu vēl pilnīgāku pārklājumu Latvijas teritorijā," teica Beiziķis.

Viņš norādīja, ka konkurence degvielas tirgū Latvijā ir diezgan sīva - Latvijas tirgū ir četri lieli degvielas tirgotāji un vairāki mazāki tīkli.

"Konkurence ir bijusi asa un būs arī turpmāk, jo kopējais realizētās degvielas apmērs Latvijā, visticamāk, īpaši nemainīsies, līdz ar to būs cīņa par katru degvielas litru. Domāju, ka to ietekmēs arī Igaunijas tirgotāja "Olerex" ienākšana Latvijas tirgū. Viņiem pašlaik ir desmit degvielas uzpildes stacijas, bet noteikti domās, kā paplašināt savu tīklu. Mēs, visticamāk, varam sagaidīt, ka notiks kādas apvienošanās. Nedomāju, ka būs ļoti daudz jaunu degvielas uzpildes staciju, jo kopējais degvielas uzpildes staciju skaits Latvijā ir diezgan liels," sacīja "Neste Latvija" vadītājs.

Viņš arī minēja, ka šobrīd kompānija strādā pie jaunas degvielas uzpildes stacijas būvniecības Jelgavā, kuru plānots atvērt gada beigās.

Tāpat Beiziķis norādīja, ka "Neste Latvija" pēdējos gados vairāk strādā pie degvielas uzpildes staciju modernizācijas, ieviešot jaunus pakalpojumus.

Tostarp kompānijas vadītājs minēja, ka "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās piedāvā iegādāties, piemēram, vējstiklu šķidrumu. "Šis projekts ir ļoti veiksmīgs, un jau šodien klientiem vairāk nekā 50 stacijās ir iespēja uzpildīt vējstiklu šķidrumu savām automašīnām. Šajā laikā ietaupītais plastmasas kanniņu apjoms ir milzīgs," sacīja Beiziķis.

Viņš piebilda, ka "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās izveidojusi arī pašapkalpošanās veikalus. "Mēs redzam, ka cilvēki, kas pamēģinājuši vienreiz, atgriežas un labprāt iepērkas šāda koncepta veikalā. Mēs šajā sfērā esam ielekuši no nulles. Tūlīt būs pagājis mēnesis, kopš pirmie pieci "Easy Deli" veikali strādā, tādēļ tikai tagad varam redzēt lietas, kas ir izdarītas pareizi, un lietas, kas ir jāuzlabo un jāmaina. Pie tā mēs šobrīd rūpīgi strādājam. Viena no lietām ir produktu piedāvājums. Mēs skatāmies, kas ir tas, kas cilvēkiem interesē, ko labprāt iegādājas un kas nav ejošas preces. Tāpat mēs strādājam pie tā, lai ne tikai ar mobilo aplikāciju var iekļūt veikalā, bet būtu arī citi risinājumi. Mēs strādājam pie tā, lai šo konceptu attīstītu, un domāju, pēc gadiem diviem šie veikali jau būs daļa no mūsu ikdienas," teica "Neste Latvija" vadītājs.

Jautāts, vai šādu pašapkalpošanās veikalu izveide varētu nozīmēt, ka uzņēmums atteiksies no sadarbības ar esošajiem tirdzniecības partneriem, Beiziķis atbildēja noliedzoši. "Es domāju, ka nē, tas tik ātri nenotiks. Lai novērtētu šo [pašapkalpošanās veikalu] konceptu un detaļas, kas ir būtiskas, paies vismaz gads divi, līdz ar to sadarbība ar "Narvesen" un "Hesburger", kas ir ļoti daudzās stacijās, turpināsies, mēs neplānojam to pārtraukt. "Easy Deli" pašapkalpošanās veikali atrodas tikai tajās stacijās, kur nav neviena partnera," pauda Beiziķis.

Runājot par investīcijām, Beiziķis norādīja, ka līdzekļi tiks ieguldīti jaunu degvielas uzpildes staciju būvniecībā tuvākajos divos trijos gados, kā arī papildu produktu piedāvājumos.

Tostarp, pēc "Neste Latvija" vadītāja teiktā, kompānija skatās, kādi varētu būt risinājumi elektroauto uzlādes jomā, tostarp "Neste Latvija" sadarbojas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), desmit degvielas uzpildes stacijās piedāvājot elektroauto uzlādes vietas. "Domāju, ka tuvākajā laikā izvērtēsim, ko mēs varam piedāvāt gan privātpersonām, gan arī juridiskajām personām šajā jomā. Mūsu mātesuzņēmums Somijā vienu šādu pilotprojektu juridiskajiem klientiem, izveidojot viņu teritorijā elektrouzlādes vietu, ir īstenojis šā gada vasarā. Līdz ar to izvērtēsim rezultātus, un es ļoti ceru, ka tuvākajos gados mēs varēsim šādu pakalpojumu piedāvāt arī Latvijas uzņēmējiem," teica Beiziķis.

Tāpat viņš piebilda, ka kompānija turpinās attīstīt esošos "Easy Deli" pašapkalpošanās veikalus. "Tās varbūt nebūs lielas investīcijas, vairāk pielāgošanās klientu prasībām un mūsdienu tendencēm," teica Beiziķis.

Viņš minēja, ka kompānija turpinās darbu arī pie mobilās lietotnes attīstības. "Ja pagājušajā gadā sākām to piedāvāt privātpersonām, radot iespēju iegādāties degvielu ar mobilo lietotni, tad šogad rudenī šāda iespēja ir arī juridiskajām personām. Vairāki citi digitālie risinājumi būs arī mūsu fokuss tuvākajos gados," sacīja Beiziķis.