No amata atkāpjas lidostas 'Rīga' vadītāja, vietā ieceļ Odiņu

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce pēc gandrīz 10 gadu darba uzņēmumā ir nolēmusi atkāpties no amata. Lidostas "Rīga" ilggadējās vadītājas pēdējā darba diena ir trešdien, 15. aprīlī, informē lidosta. Attēlā: Līce.

"Šobrīd ir noslēdzies pirmais krīzes pārvarēšanas posms un ir paveikts viss nepieciešamais uzņēmuma "ieziemošanai" un nākotnes attīstības nodrošināšanai. Tas ir prasījis lielus emocionālos un fiziskos resursus no visiem lidostas darbiniekiem, arī no manis. Tādēļ, apzinoties izaicinājumus, kas sagaida uzņēmumu nākotnē, esmu pieņēmusi lēmumu un ar 15. aprīli veselības iemeslu dēļ nolieku valdes priekšsēdētājas pilnvaras. Brīdī, kad krīze beigsies un aviācijas nozare sāks atjaunoties, būs veicams milzīgs darbs, lai saglabātu un noturētu līderpozīcijas, ko lidosta "Rīga" ir izcīnījusi līdz šim. Tam būs vajadzīga pilna atdeve no uzņēmuma vadītāja, tāpēc, pieņemot šo lēmumu, vēlos, lai uzņēmuma padomei un akcionāram būtu pietiekami laika izvēlēties labāko pēcteci iesāktā darba turpināšanai," norāda Līce.

Lidostas valdes priekšsēdētāja norāda, ka apstākļos, kad uzņēmuma darbība ir faktiski apturēta un ieņēmumu apjoms samazinājies par 98%, lidostas "Rīga" iepriekšējo gadu labie finanšu rezultāti ir devuši iespēju maksimāli samazināt atlaižamo darbinieku skaitu, vienlaikus radot iespējami labvēlīgus apstākļus tiem lidostas darbiniekiem, kas turpinās darbu uzņēmumā.

"Pirms Covid-19 krīzes satricinošā cirtiena lidosta "Rīga" bija pilnībā sagatavojusies jaunam izrāvienam – iesaistīties konkurences cīņā Ziemeļeiropas mērogā, kļūstot par Ziemeļvalstu gaisa satiksmes mezglu. Šo mērķi nedrīkst pazaudēt arī šobrīd, kad aviācijas nozare visā pasaulē piedzīvo smagāko krīzi mūslaiku vēsturē," uzskata Līce. Viņa uzsver, ka lidostas vadības un arī valsts uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai lidosta un nozare kopumā ne tikai spētu izdzīvot šo grūto laiku, bet izietu no tā ar pietiekamiem resursiem nekavējošai darbības atjaunošanai, tiklīdz tas būs iespējams.

Lai nodrošinātu uzņēmuma vadības nepārtrauktību krīzes apstākļos, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padome uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā ir iecēlusi līdzšinējo padomes locekli Lailu Odiņu. Odiņa vadīs lidostu "Rīga" līdz brīdim, kad konkursa kārtībā tiks izvēlēts jauns lidostas valdes priekšsēdētājs.

"Šajā ārkārtas situācijā lidosta nevar palikt bez vadītāja – ir nepieciešams enerģisks, zinošs un pieredzējis cilvēks, kura galvenais uzdevums būs izvest uzņēmumu no krīzes. Lidosta vairs nekad nebūs tāda, kā bijusi un uzņēmuma atjaunošana būs jāsāk no paša sākuma. Esmu pārliecināts, ka Odiņa ir piemērotākais kandidāts šim amatam līdz brīdim, kad tiks izvēlēts jaunais lidostas vadītājs," norāda lidostas padomes priekšsēdētājs Juris Kanels.

Foto: Publicitātes foto

Attēlā: Laila Odiņa.

Odiņa ir aviācijas profesionāle ar ilgstošu pieredzi nozarē, tostarp arī starptautiskos uzņēmumos. Lidostas padomē viņa strādā kopš 2018. gada aprīļa. Pirms tam Odiņa bijusi nacionālās aviokompānijas "airBaltic" operatīvās vadības direktore, strādājusi "UTAir Airlines JSC" operatīvās vadības direktores un "Azerbaijan Airlines JSC" izpilddirektores amatā. Odina ir arī Transporta un sakaru institūta valdes locekle.

Līce lidostā "Rīga" strādāja kopš 2011. gada, kad kļuva par uzņēmuma valdes locekli. Viņas vadībā lidosta "Rīga" ir kļuvusi par vienu no straujāk augošajām Eiropas lidostām, 2019. gada beigās apkalpoto pasažieru skaitam sasniedzot rekordu – 7,8 miljonus – un kļūstot par 4. punktuālāko lidostu pasaulē vidējo lidostu grupā.

Lidosta dod darbu kopumā aptuveni 4500 darbiniekiem – gan pašā lidostā strādājošajiem, gan tiem, kas nodarbināti lidostā un ap lidostu strādājošajos uzņēmumos.