Nodokļu parādi reģistrēti vairāk nekā 32 tūkstošiem uzņēmumu; kuri ir lielākie parādnieki?

Šā gada aprīlī nodokļu parāds reģistrēts vairāk nekā 32 tūkstošiem uzņēmumu, to kopējam parādam sasniedzot 410,3 miljonus eiro, liecina "Lursoft" dati.

"Lursoft" pēta, kuri ir lielākie nodokļu parādnieki, kā arī skaidro, kurās nozarēs nodokļu nemaksātāju skaits ir vislielākais. Dati apkopotie par uzņēmumiem, kuru nodokļu parāda apmērs pārsniedz 150 eiro.

Nedaudz vairāk kā 3% no visiem nodokļu parādniekiem uzsākts likvidācijas process, teju 10% ir apturēta saimnieciskā darbība, savukārt vēl 2% šobrīd ir aktīvs maksātnespējas process. To vidū ir arī lielākais nodokļu parādnieks SIA "Bebriko LTD", liecina Lursoft apkopotā informācija. Uz š.g. 24. aprīli bronzas izstrādājumu ražotājs SIA "Bebriko LTD" bija uzkrājis 14,01 milj. EUR lielu nodokļu parādu. Jau kopš 2014. gada metālapstrādes uzņēmumam ir piemēroti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reģistrēti liegumi, savukārt kopš 2015. gada decembra tam uzsākts maksātnespējas process. Vēl pirms tam uzņēmumam bija ierosinās tiesiskās aizsardzības process, taču tas izbeigts un pasludināts maksātnespējas process, jo SIA "Bebriko LTD" ilgāk nekā 30 dienas nebija pildījis tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un nebija tiesai iesniedzis šī plāna grozījumus.

"Lursoft" izziņas dati rāda, ka pēdējais pārskats, kas pieejams par SIA "Bebriko LTD" darbību, ir vien par 2014. gadu. Tad tā apgrozījums bija 59,2 milj. EUR, bet zaudējumi – 6,9 milj. EUR. SIA "Bebriko LTD" kapitāldaļu turētājiem – Mārim Dzenītim, Kasparam Losam un Mārim Niedram – pieder arī citi uzņēmumi, taču neviens no tiem nav uzkrājis tik lielu nodokļu parādu kā SIA "Bebriko LTD".

"Lursoft" dati rāda, ka vairāk nekā 1 milj. EUR liels nodokļu parādu š.g. aprīlī bija uzkrājuši 50 uzņēmumi. Teju tikpat liels parāds kā SIA "Bebriko LTD" reģistrēts arī SIA "Riepu bloki". Dienvidkurzemes novadā reģistrētā uzņēmuma nodokļu parāda apmērs pietuvojies jau 13 milj. EUR robežai. Tāpat kā SIA "Bebriko LTD", arī SIA "Riepu bloki" vairākus gadus nav iesniedzis finanšu pārskatus, kā arī jau kopš 2018. gada tam ir pasludināts maksātnespējas process. Neskatoties uz ievērojamo nodokļu parādu, atkritumu pārstrādes nozarē strādājošajam uzņēmumam šobrīd nav reģistrēts neviens aktīvs nodrošinājums.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka SIA "Riepu bloki" kapitāldaļu turētājs ir SIA "Eko Alternatīva". Kopš tā dibināšanas 2011. gadā SIA "Eko Alternatīva" ieņēmumus no saimnieciskās darbības guvusi vien 2014., 2018. un 2019. gadā. SIA "Eko Alternatīva" patiesais labuma guvējs ir Aivars Dronka.

Vairāk nekā 10 miljonu eiro liels nodokļu parāds uzkrāts arī sabiedriskās ēdināšanas nozarē reģistrētajam SIA "Tokyo City", rāda Lursoft dati. Uzņēmuma nodokļu parāda apmērs sasniedzis jau 11,9 milj. EUR. Analizējot pieejamos datus par SIA "Tokyo City" nodokļu parādu vēsturi, redzams, ka strauji parāda apjoms pieauga 2021. gada vasarā. Arī pirms tam uzņēmumam bija reģistrēti nodokļu parādi, taču to apjoms lielākoties bija robežās līdz 200 tūkst. EUR.

2021. gada septembra sākumā darbu pārtrauca visi "Tokyo City" restorāni un piegādes dienests, jo VID uzsāka trīs citu uzņēmumu – SIA "Resto Court", SIA "Stollons" un SIA "Restograd" – nodokļu parādu piedziņu 10,5 milj. EUR apmērā no SIA "Tokyo City". VID šo gadījumu skaidrojis, norādot, ka īstenota uzņēmumu pāreja jaunu īpašnieku rokās, vecos uzņēmumus atstājot kā "tukšas čaulas", no kurām valsts, uzņēmuma darbinieki un citi kreditori vairs nevar atgūt līdzekļus. VID norādījis, ka uzņēmumu darbiniekus, mantu un aktīvus pārņēmis cits uzņēmums, kas turpinājis saimniekot "Tokyo City" restorānos, bet jau bez nodokļu parādiem. Šo pazīmju kopums ļāvis secināt, ka notikusi uzņēmumu pāreja.

Jānorāda, ka aizvadītā gada februārī pasludināts SIA "Tokyo City" maksātnespējas process, savukārt kopš 2021. gada augusta ēdinātājam piemērota aizlieguma zīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai. Uzņēmumam gan ne šobrīd, ne arī iepriekš nav bijušas reģistrētas komercķīlas.

"Lursoft' izpētījis, ka SIA "Tokyo City" īpašniekam Aleksei Sluzov patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts vēl vienā uzņēmumā – SIA "TC-11". Arī šim uzņēmumam uzkrāts nodokļu parāds, kas š.g. aprīlī sasniedza 1,18 milj. EUR, tāpat arī uzņēmumam ir aktuāli nodrošinājumi, maksātnespējas process, savukārt pagājušā gada martā VID pieņēmis lēmumu par SIA "TC-11" saimnieciskās darbības apturēšanu.

Lielākie parādi – vairumtirgotājiem

Analizējot datus, "Lursoft" izpētījis, ka ēdināšanas pakalpojumu nozarē šobrīd reģistrēts sestais lielākais nodokļu parādnieku skaits. Š.g. aprīlī šo uzņēmumu kopējais nodokļu parāds pietuvojās 29 milj. EUR. Vēl lielāks nodokļu parāds aprīlī reģistrēts vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un sauszemes, cauruļvada transporta nozarēs.

"Lursoft" pētījuma dati atklāj, ka vairumtirdzniecības uzņēmumu kopējais nodokļu parāds uz š.g. augustu sasniedza 61,32 milj. EUR, mazumtirdzniecības – 34,56 milj. EUR, bet sauszemes un cauruļvadu transporta uzņēmumu kopējais nodokļu parāds bija 31,20 milj. EUR.