'Novatore' uzsāk sarunu ciklu sieviešu ekonomiskās noturības stiprināšanai kara laikā

2. jūnijā pulksten 17:00 Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Rīgā notiks pirmais sarunu cikls "Novatore Talks" par sieviešu ekonomiskās noturības un dzīvesspēka stiprināšanu kara laikā (Economic resilience in times of war).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dalībnieku vidū ir uzņēmējas no Latvijas – "Novatore" līdzdibinātāja un vadītāja vairāku uzņēmumu padomēs Baiba Rubesa un ERDA vadītāja un bijusī "Rīgas Jūrmalas mūzikas festivāla" vadītāja Zane Čulkstēna, kā arī uzņēmēja no Ukrainas – IT kompānijas "IT Integrator" viceprezidente, līdere Top 50 veiksmīgāko Ukrainas biznesa sieviešu topā, lektore un aktīviste Nadīne Omeļčenko. Diskusiju vadīs SSE Rīga viceprezidente Kata Fredheima.

"Kā stiprināt savu noturību jeb dzīvesspēku šobrīd ir katra prātā. Jo īpaši svarīgi tas ir mūsu reģionā, kur Ukrainā plosās brutāls karš. Mēs uzskatām - ir pienācis laiks apspriest, kā atrast un stiprināt savu elastību un noturību šķietami bezcerīgās situācijās. Kā veidot spēcīgāku sabiedrību un ekonomiku, veicināt izaugsmi un labklājību, kur svarīgu lomu spēlē sievietes, kas izceļas ar drošas vides radīšanu krīzes un nenoteiktības laikā," norāda Rubesa.

Sarunā visas uzņēmējas aicinātas dalīties pieredzē un atziņās par kara un ar to saistīto sankciju ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem. Sarunu mērķis ir apspriest, kādas negaidītas problēmas uzņēmējas sastapa, ko nozīmē uzņēmumu pārorientēt jaunai realitātei, kā stiprināt savu dzīvesspēku.

Diskusija notiek angļu valodā. Pasākumā ieeja bez maksas, reģistrējoties šeit vai tiešsaistē "Novatore" "Facebook" lapā.

Septembrī Rīgā notiks augsta līmeņa sieviešu līderības un biznesa konference "Novatore Impact Summit"

"Novatore Talks" ir sagatavošanās pasākums 2022. gada 22. un 23. septembrī Rīgā gaidāmajam "Novatore Impact Summit" par sieviešu un sabiedrības ekonomisko spēcināšanu un noturību augstas krīzes apstākļos ekonomikā un biznesā.

Organizāciju "Novatore" 2020. gadā izveidojušas uzņēmējas Baiba Rubesa un Dagnija Lejiņa, ar mērķi atbalstīt sievietes vadošos amatos, sniedzot zināšanas, nodrošinot tīklošanās iespējas un veicinot pieredzes apmaiņu.