Oktobrī krītas elektroenerģijas ražošana, aug patēriņš

Oktobrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 54% apmērā, kamēr pirms gada oktobrī izdevās saražot 83% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Oktobrī Latvijā saražotas 333 635 megavatstundas (MWh) elektroenerģijas, kas ir par 2% mazāk nekā septembrī un 35% mazāk nekā oktobrī pirms gada. Elektroenerģijas patēriņš oktobrī bija 618 679 MWh – par 10% lielāks nekā septembrī un par 1% mazāks nekā 2019. gada oktobrī.

Lai gan Daugavas hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinājumā ar septembri palielinājies par 4%, salīdzinot ar 2019. gada oktobri, tas ir samazinājies par 25%.

Būtiskāk samazinājies lielajās termoelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms – par 15% pret septembri, bet, salīdzinot ar 2019. gada oktobri, samazinājums ir vairāk nekā divas reizes.

Mazajās koģenerācijas stacijās attiecībā pret septembri ir vērojams pieaugums 30% apmērā un 11% kritums pret pērno oktobri, savukārt 10% pieaugums pret septembri un 14% kritums pret 2019. gada oktobri vērojams biomasas stacijās.

Pārējo elektroenerģijas ieguves veidu izmaiņas oktobrī nav atstājušas būtiskas izmaiņas Latvijas elektroenerģijas ražošanas kopējā bilancē.

"Rudenī palielinās elektroenerģijas patēriņš – tas saistīts gan ar garāku diennakts tumšo posmu, gan arī ar elektroenerģijas patēriņu apkures un ar to saistīto iekārtu darbināšanai. Ja analizē vairāku gadu griezumā, tad šis rudens neatšķiras no iepriekšējiem, atkāpes iespējamas par pāris nedēļām vienā vai otrā virzienā, kas faktiski ir tieši atkarīgas no laikapstākļiem un āra gaisa temperatūras," portālam "Delfi" skaidroja AS "Augstsprieguma tīkls" pārstāve Aija Ikstena.

Viņa norāda, ka AS "Augstsprieguma tīkls" "pēc būtības nevar komentēt elektroenerģijas ražotāju lēmumus izvēlēties lielāku vai mazāku ražošanas apjomu, un tas faktiski atkarīgs no ražotāju biznesa lēmumiem piedāvāt cenu, par kādu tie ir gatavi ražot un pārdot elektroenerģiju".

"Latvijā elektroenerģijas cenas nosaka elektroenerģijas biržā Nord Pool ražotāju piedāvātais, un ik dienu ražotāji izsaka savus piedāvājumus cenai konkrētā stundā, visi piedāvājumi tiek apkopti un matemātiski izrēķināta zemākā iespējamā cena apjomam, kas konkrētā stundā ir nepieciešams patēriņam," viņa skaidroja.