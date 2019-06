'Olainfarm' ieķīlājis krājumus un prasījuma tiesības

Zāļu ražotājs AS "Olainfarm" reģistrējis jaunu komercķīlu, ieķīlājot krājumus un prasījuma tiesības par labu AS "ABLV Bank", ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Komercķīla nodrošina AS "Olainfarm" saistības pret AS "ABLV Bank", kas izriet no iepriekš noslēgta kredītlīguma, kas pārjaunots šī gada maijā. Komercķīlas nodrošinātā prasījuma maksimālā summa ir 12,215 miljoni eiro.

"Olainfarm" šobrīd ir aktuālas kopumā 45 komercķīlas, liecina "Lursoft" izziņa.

17. jūnijā, "Olainfarm" akcionāri, pēc biržai "Nasdaq Riga" sniegtās informācijas, kārtējās sapulcē ar nepieciešamo balsu vairākumu apstiprināja izmaiņas kompānijas statūtos, tos papildinot ar punktu, ka akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk nekā 50% no apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla.

"Olainfarm" reģistrēta 1991. gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 19,719 miljoni eiro. Kompānijas lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai.

"Olainfarm" konsolidētais apgrozījums 2017. gadā bija 122,076 miljoni eiro, kas bija par 10,3% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt koncerna tīrā peļņa bija 10,789 miljoni eiro, kas bija par 6,8% mazāk nekā gadu iepriekš.