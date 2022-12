'Olympic Casino Latvia' valdi atstājis tās ilggadējais priekšsēdētājs Gints Pakārklis

Azartspēļu organizētāja SIA "Olympic Casino Latvia" līdzšinējo valdes priekšsēdētāju Gintu Pakārkli amatā nomainījis Juris Celmārs, liecina "Lursoft" Klientu portfeļa publiskotā informācija.

Vienlaikus Celmārs nomainījis Pakārkli vēl divu uzņēmumu valdēs – SIA "Ahti" un SIA "Olybet Latvia".

Pakārklis atradās SIA "Olympic Casino Latvia" vadībā kopš 2006. gada.

SIA "Olympic Casino Latvia" apgrozījums pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, krities par 65%, samazinoties līdz 10,46 miljoniem eiro. Uzņēmums savā vadības ziņojumā norādījis, ka tam bijuši vairāki iemesli, tostarp fakts, ka Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas bija slēgtas no 1. janvāra līdz 14. jūnijam, kā arī laika periodā no 21. oktobra līdz 31. decembrim, kas gadā kopā ir 237 dienas. Laika periodā no 14. jūnija līdz 20.oktobrim klātienes azartspēļu organizēšanas vietas darbojās ievērojot stingrus epidemioloģiskos ierobežojumus.

Pretstatā 33,54 tūkstošu eiro peļņai 2020. gadā, pērno gadu SIA "Olympic Casino Latvia" noslēdza ar 8,26 miljonus eiro lieliem zaudējumiem.

"Lursoft" esošā informācija liecina, ka pērn SIA "Olympic Casino Latvia" aktīvi izmantojis valsts sniegtās atbalsta iespējas Covid-19 krīzes seku mazināšanai. Izmaksātas gan atlīdzības dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, gan arī piešķirts atbalsts algu subsīdijām.

Uzņēmums arī saņēmis grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, kā arī Valsts ieņēmumu dienests atbalstījis tā nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz trim gadiem. 2021. gadā nodokļu maksājumos SIA "Olympic Casino Latvia" samaksāja 3,7 miljonus eiro (2020. gadā – 9,69 miljonus eiro).

"Neskatoties uz saspringto situāciju saistībā ar Covid-19 epidēmijas izplatību pārskata periodā, uzņēmums turpināja iepriekš aizsākto attīstības projektu realizāciju. Tā rezultātā 2021. gadā tika atvērts jauns kazino viesnīcā "Grand Hotel Kempinsky", kā arī plaša un moderna spēļu zāle ar totalizatora likmju pieņemšanas punktu Rīgā, viesnīcā "Radisson BLU Daugava"," savā vadības ziņojumā norādījis SIA "Olympic Casino Latvia".

Līdz ar epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanu no 2022. gada 1. marta, SIA "Olympic Casino Latvia" šogad spēja pilnībā atjaunot savu darbību un atsāka apkalpot klientus kopumā 45 azartspēļu organizēšanas vietās visā Latvijā.

SIA "Olympic Casino Latvia" pieder Igaunijā reģistrētajam "Olympic Entertainment Group".