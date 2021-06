Par 'Olainfarm' padomes priekšsēdētāju iecelts Juris Bundulis

Par AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētāju ir iecelts Juris Bundulis, par padomes priekšsēdētāja vietnieku Sandis Petrovičs un par uzņēmuma valdes locekli iecelts Jānis Leimanis, informē uzņēmums.

Kopš 2020. gada Jānis Leimanis ir padomes loceklis VAS "Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs" un SIA "Rīgas Namu Pārvaldnieks". Kopš 2004. gada SIA "JL Index", SIA "Private" valdes loceklis, atbildīgs par uzņēmumu attīstību, operacionālo vadību. No 2019. līdz 2020. gada februārim bijis SIA "CatchSmart" valdes loceklis, atbildīgs par uzņēmuma darbību, operacionālo vadību, programmēšanas pakalpojumu valsts iestādēm un ministrijām uzsākšanas īstenošanu. Savukārt no 2016. līdz 2018. gadam bijis SIA "Clean R" valdes priekšsēdētājs, atbildīgs par uzņēmuma stratēģisko attīstību un ikdienas vadību. No 2015. gada līdz šim brīdim Leimanis ir SIA "Jēkabpils Kokapstrāde" valdes priekšsēdētājs, kas atbildīgs par uzņēmuma stratēģisko attīstību, darbības reorganizāciju un akcionāru interešu nodrošināšanu.

Jānis Lemanis Rīgas Tehniskajā Universitātē ir ieguvis Inženiera organizatora kvalifikāciju ražošanas organizācijas specialitātē un bakalaura grādu mehānikā. Viņam ir Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas ACCA kvalifikācija. Tāpat viņš ieguvis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta kvalifikāciju aizdevumu kapitalizācijā, biznesa, finanšu aktīvu un saistību novērtēšanā. Pabeidzis Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Rīga) Mini MBA programmu. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta biedrs.

Jānim Leimanim netieši pieder 10 521 AS "Olainfarm" akciju.

"Olainfarm" valdē darbu turpina valdes locekļi Elena Bušberga, Signe Baldere-Sildedze un Raimonds Terentjevs.

Papildinot iepriekš publicēto informāciju par "Olainfarm" padomes locekļiem, paziņojumā biržai norādīts, ka jaunievēlētajai uzņēmuma padomes loceklei Irinai Maliginai netieši pieder 1 097 051 "Olainfarm" akcija.

Ārkārtas akcionāru pilnsapulcē, kurā piedalījās vairāk nekā 70% uzņēmuma akcionāru, uz piecu gadu termiņu tika apstiprināti pieci pārstāvji - Juris Bundulis, Andrejs Leibovičs, Pēteris Rubenis, Sandis Petrovičs un Irina Maligina.

Aģentūra LETA vēsta, ka pirms akcionāru sapulces "Olmafarm" rosināja uzņēmuma padomē ievēlēt arī Vadimu Telicu un Ingu Balandinu, taču viņi padomē nav ievēlēti.

Akcionāri no padomes locekļu amatiem atbrīvoja līdzšinējo padomes priekšsēdētāju Gundaru Bērziņu, padomes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Buku un padomes locekļus Andreju Saveļjevu, Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu.

Rubenis skaidroja, ka Velmera un Krastiņa darbības tiek saistītas ar mēģinājumiem reiderisma ceļā pārņemt uzņēmuma akcijas, kļūstot par uzņēmuma īpašniekiem negodīgā un akcionāriem nepieņemamā veidā. Šāda rīcība kļuva par galveno iemeslu akcionāru neuzticībai pret padomi un ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanai.

Savukārt bijušie zāļu ražotājas "Olainfarm" padomes locekļi Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers lūdz Uzņēmumu reģistru atlikt "Olainfarm" akcionāru sapulces lēmumu reģistrāciju, liecina Krastiņa un Velmera iesniegums Uzņēmumu reģistram un Tieslietu ministrijai.

Iesniegumā teikts, ka 17.jūnijā un 18.jūnijā ir sasauktas "Olainfarm" akcionāru sapulces. Atbilstoši izsludinātajai darba kārtībai vismaz pirmajā akcionāru sapulcē ir paredzēts pieņemt lēmumus par uzņēmuma padomes pārvēlēšanu, proti, tādus lēmumus, kuru rezultāts ir jāieraksta komercreģistrā.

Ar šo iesniegumu Krastiņš un Velmers vēlas vērst Uzņēmumu reģistra uzmanību uz apstākļiem, kas liedz izdarīt padomes pārvēlēšanas ierakstīšanu komercreģistrā. Tāpēc Krastiņš un Velmers lūdz pirms lēmuma par ierakstu izdarīšanu pieņemšanu pārbaudīt šos apstākļus un izvērtēt vai ierakstu izdarīšana komercreģistrā ir tiesiski iespējama.