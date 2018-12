Par 'Rail Baltica' Rīgas stacijas būvdarbiem konkurēs divas starptautiskas apvienības

Uz dzelzceļa projekta "Rail Baltica" dzelzceļa stacijas pārbūves Rīgas centrā, tilta un uzbēruma projektēšanu un būvdarbiem konkurēs divas starptautiskas apvienības - "Besix Rere Group" un "ITL Rail Baltica", informēja "Rail Baltica" projekta īstenotājs Latvijā "Eiropas Dzelzceļa līnijas" (EDZL).

"Rail Baltica" starptautiskās dzelzceļa stacijas Rīgā, tilta un uzbēruma kompleksās apbūves projektēšanas un būvniecības tehniskos un finanšu piedāvājumus iesnieguši divi pretendenti. Šis bija starptautiska iepirkuma noslēdzošais posms, pēc kura pieteikumu izvērtēšanas konkursa komisija pieņems lēmumu, ar kuru no pretendentiem 2019. gada pirmajā ceturksnī tiks slēgts līgums, uzticot konkursa uzvarētājam veikt projektēšanu un būvdarbus.

Personu apvienības "Besix Rere Group" finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir 430 538 203 eiro, bet personu apvienības "ITL Rail Baltica" - 545 454 000 eiro.

Personu apvienībā „Besix Rere Group" apvienojušies divi uzņēmumi - Beļģijā reģistrētais "N.V. Besix S.A." un SIA "Rere Būve". Tās dalībniekiem ir ievērojama pieredze dzelzceļa, publisku un privātu ēku un objektu projektēšanā un būvniecībā. Nozīmīgi darbi īstenoti Utrehtas dzelzceļa stacijas, kas ir 23 000 kvadrātmetru liela, pārbūves projektā Holandē, kā arī Reģionālā Ekspreša tīkla realizācijā Briselē. Projektēti un uzbūvēti tilti, kā, piemēram, četri Al Mariah tilti ar kopējo garumu 1,4 kilometri Abū Dabī, un citi komplicēti infrastruktūras objekti.

Personu apvienībā "ITL Rail Baltica" pieci uzņēmumi - Turcijā reģistrētais "Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S.", Itālijā reģistrētais "Astaldi S.p.A.", kā arī AS "LNK Industries", ceļu būves firma SIA "Binders" un SIA "Arčers". Personu apvienības "ITL Rail Baltica" dalībnieku pieredzi pamato apjomīgi projekti ātrgaitas dzelzceļa paplašināšanai un upes pazemes šķērsojumu būvniecībā Itālijā, Turīnā, vairāk nekā 600 miljonu eiro vērtībā, kā arī Polijas pilsētas Lodzas 100 000 kvadrātmetru lielās dzelzceļa stacijas būvniecība, kurā veikto darbu līguma summa pārsniegusi 300 miljonus eiro.

""Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksā apbūve ir Latvijas otrās simtgades vērienīgākais un sarežģītākais infrastruktūras objekts. Tas jau šobrīd veido jaunus būvniecības kompetences un kvalitātes standartus, vietējai būvspējai pievienojot apliecinošu starptautisku pieredzi. Jāatzīst, konkursa prasības pretendentiem ir ļoti augstas. Konkursa uzvarētāju izvēlēsimies tuvāko mēnešu laikā, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc tam, kad tiks izvērtēta saņemto piedāvājumu atbilstība definētajām prasībām, veicamo darbu izmaksas un sasniedzamie kvalitātes rādītāji. Jau 2019.gada pirmajos mēnešos ar labākā piedāvājuma iesniedzēju plānots noslēgt līgumu par projektēšanas un būvniecības darbu izstrādi tuvāko divu gadu laikā, lai 2021.gadā varētu uzsākt būvdarbus," pauda EDZL Projektu ieviešanas departamenta direktors Kaspars Vingris.

EDZL 2017.gada 21.aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās "Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai.

Iepirkuma pirmajā kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no septiņām starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Sacensību iepirkuma otrajā kārtā, kura tika izsludināta augustā, turpināja sešas starptautiskas apvienības - augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā. Apvienībās bija iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti. Otrās kārtas dalībniekiem - sešām starptautiskām apvienībām - bija jāsagatavo iesniegšanai tehnisko piedāvājumu, pievienojot projektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiku, projektēšanas un būvdarbu veikšanas koncepciju, projekta organizācijas shēmu un aprakstu, videi draudzīgu būvdarbu veicināšanas aprakstu, darba aizsardzības programmu, vides aizsardzības programmu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

EDZL klātienē konkursa dalībniekus iepazīstinājusi ar sarežģītām pārbūves vietām reālā vidē un skaidrojusi konkursa nosacījumus un prasības. Konkursa iepirkuma komisija, uzklausot konkursantus, 1.oktobrī pieņēma lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu, papildus dodot sešas nedēļas, lai dotu iespēju konkursantiem pilnvērtīgi sagatavoties piedāvājuma iesniegšanai decembrī.

Izprotot "Rail Baltica" projekta sarežģītību starptautiskajā dzelzceļa stacijā Rīgā, EDZL šajā konkursā pielietoja Latvijai inovatīvu pieeju - pusotra gada laikā tika sagatavota pilnvērtīga darba platforma, izdarot daļu no darbiem, kas būtu bijis jāveic konkursantiem. Platformā ietilpa izstrādātā būvniecības iecere - tika saņemtas trīs būvatļaujas un no 15 institūcijām saņemtie tehniskie nosacījumi jau tika iestrādāti darba uzdevumā. EDZL norādīja, ka iepriekš tika izstrādāta skaidra arhitektoniskā vīzija, tāpēc projektētājiem un būvniekam vairs nebija jārada jauns vizuālais tēls. Tāpat arī EDZL novērsa pretrunas, lai nebūtu nesaskaņas starp dažādiem tehniskiem noteikumiem, ko izdod sadarbības partneri - AS "Latvijas Dzelzceļš", Rīgas Domes institūcijas, SIA "Rīgas satiksme", Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un citi. Sagatavotā platforma tika izsniegta konkursantiem uz 1000 lapaspusēm, izslēdzot nepieciešamību veikt darbu no nulles punkta.

Iepirkuma 2.kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un "Rail Baltica" dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs nozīmīgu potenciālu kā Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē - iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas.

Līguma slēgšana ar "Rail Baltica" Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019.gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019.-2020.gadā un būvdarbus 2021.-2022.gadā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka uzaicinājums piedalīties sarunu procedūrā tika nosūtīts nosūtīts piegādātāju apvienībai "BASA", kurā ietilpst Latvijas uzņēmumi AS "BMGS", AS "A.C.B.", SIA "Strabag" un SIA "Aecom Baltics", apvienībai, kurā ietilpst Lietuvas "Kauno tiltai", Spānijas "Comsa S.A.U.", Polijas "Trakcja PRKil", Lietuvas "Geležinkelio tiesimo centras" un Latvijas "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", kā arī apvienībai "Acciona Mostostal Skonto Būve", kurā ietilpst Spānijas kompānija "Acciona Construccion S.A.", Polijas kompānija "Mostostal Warszawa S.A." un Latvijas uzņēmums "Skonto Būve".

Dalībai konkursā tika aicināta arī personu apvienība "Besix Rere Group", kurā ietilpst Beļģijas uzņēmums "N.V. Besix S.A." un Latvijas būvnieks "Rere būve", apvienībai "ITL Rail Baltica", kurā ietilpst Turcijas uzņēmums "Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S.", Itālijas uzņēmums "Astaldi S.p.A.", Latvijas uzņēmumi "LNK Industries", "Binders" un "Arčers", kā arī apvienībai "Copisa-Basque-UPB-Tilts", kurā ietilpst Latvijas uzņēmumi "UPB" un "Tilts", kā arī Spānijas kompānijas "Copisa Constructora Pirenaica", "Altuna Y Uria", "Cycasa" un "Lagunketa Sociedad Estudios Y Servicios Para La Construction".

Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem bija nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, veidojot vietējo un starptautisko uzņēmumu apvienības, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši augstas kvalitātes standartiem, prasot kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi, tai skaitā - prasības kandidātu pieredzei elektrificētas dzelzceļa līnijas pārbūvē, jaunu transporta satiksmei paredzētu tiltu un multimodāla pasažieru transporta mezgla projektēšanā un būvdarbu izpildē. Tāpat kandidātiem tika noteikta prasība - pēdējos trijos gados tiem ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 miljonu eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt pieredzei projektēšanā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā, un pieredzei būvdarbu izpildē, kas iegūta pēdējo septiņu gadu laikā.

Šī projekta izmaksas ir tuvu 200 miljoniem eiro. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja "PLH Arkitekter" sadarbībā ar "COWI" piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu.