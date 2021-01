Pārtikas cenas pandēmijas laikā nav piedzīvojušas dramatiskas izmaiņas

Neskatoties uz Covid -19 satricinājumiem valstī pagājušajā gadā, pārtikas cenas nav piedzīvojušas dramatiskas izmaiņas. 2020. gada decembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būtisks cenu pieaugums bija augļiem un kūpinātai gaļai, bet samazinājums – dārzeņiem, svaigai gaļai, kafijas pupiņām un pienam, liecina Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra apkopotā informācija.

"Vietējo iedzīvotāju pavasarī saceltā ažiotāža palielināja griķu un rīsu cenas, bet piegādes ķēžu traucējumi un mazākas ražas cēla dažu importēto augļu cenas. Gan Latvijā, gan Eiropā šogad bija labas dārzeņu ražas, bet pieprasījums Covid-19 dēļ slēgto HoReCa, arī "Skolas augļu" programmu dēļ ir samazinājies, kas izsaucis dārzeņu cenu ievērojamu samazinājumu. Veikalos esošās akcijas, kur, piemēram, kāposti maksā 16 centi/kg, ir neadekvāti zema cena ražotājam. Pagājušā gada beigās visā Eiropā bija ievērojams iepirkuma cenu kritums cūkgaļai un liellopu gaļai. Cenu haoss, kas bija radies Vācijas cūkgaļas tirgū Covid-19 un Āfrikas cūku mēra dēļ, tika pārnests uz pārējām ES dalībvalstīm. Cūku audzētāji cieš vairāku desmitu eiro lielus zaudējumus uz katru pārdoto cūku, bet pircējiem tas sāka atspoguļoties ar zemākām svaigas gaļas cenām Latvijas veikalos. Krūmmelenēm cena samazinājusies, jo ievērojami palielinājušas to stādījumu platības gan Latvijā, gan Eiropā, kas būtiski palielināja piedāvājumu tirgū," uzskata Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.

Lielākais cenu pieaugums gada laikā bija importa zemenēm par 39% no 10,48 eiro/kg līdz 14,55 eiro/kg, apelsīniem un piena šokolādei par 30%, attiecīgi no 1,85 eiro/kg līdz 2,08 eiro/kg un no 1,06 eiro/100g līdz 1,23 eiro/100g, šokolādes batoniņam "Snickers" par 16% no 0,52 eiro/gb līdz 0,60 eiro/gb, plūmēm par 15% no 1,27 eiro/kg līdz 1,45 eiro/kg, importa tomātiem par 12% no 1,94 eiro/kg līdz 2,17 eiro/kg un āboliem "Jonagold" un kūpinātam cūkas šķiņķim par 11%, attiecīgi no 1,07 eiro/kg līdz 1,19 eiro/kg un no 6,91 eiro/kg līdz 7,66 eiro/kg, griķiem par 7% no 1,70 eiro/kg līdz 1,82 eiro/kg un rīsiem par 5% no 1,35 eiro/kg līdz 1,42 eiro/kg.

Savukārt vislielākais cenu samazinājums gada laikā ir bijis sīpoliem par 24% no 0,52 eiro/kg līdz 0,39 eiro/kg, zaļajām vīnogām par 23% no 2,94 eiro/kg līdz 2,28 eiro/kg, galviņkāpostiem par 22% no 0,48 eiro/kg līdz 0,38 eiro/kg, krūmmelenēm, redīsiem un banāniem par 19% attiecīgi no 15,70 eiro/kg līdz 12,77 eiro/kg, no 2,46 eiro/kg līdz 2,01 eiro/kg un no 1,54 eiro/kg līdz 1,25 eiro/kg, šampinjoniem par 15% no 2,66 eiro/kg līdz 2,27 eiro/kg, burkāniem par 14% no 0,42 eiro/kg līdz 0,36 eiro/kg, dzeltenajai paprikai un kartupeļiem par 12% attiecīgi no 3,07 eiro/kg līdz 2,70 eiro/kg un no 0,47eiro/kg līdz 0,42 eiro/kg, kafijas pupiņām un liellopu gaļas filejai par 11% attiecīgi no 14.10 eiro/kg līdz 12.52 eiro/kg un no 8,20 eiro/kg līdz 7,32 eiro/kg, pilnpienam ar t.s.2% par 9% no 0,99 eiro/l līdz 0,91 eiro/l un pilnpienam ar t.s. 3,5% par 6% no 1,22 eiro/l līdz 1,15 eiro/l.