Pasaules turīgākā cilvēka bagātība dienas laikā pieaug par 12 miljardiem dolāru

Pasaules bagātākais cilvēks, luksusa preču magnāts Bernards Ārno nostiprinājis savu pārsvaru pār otrajā vietā esošo Īlonu Masku, raksta "Bloomberg".

Saskaņā ar "Bloomberg Billionaires" indeksa datiem, uzņēmuma "LVMH" īpašnieka bagātība ceturtdien pieauga par 12 miljardiem dolāru līdz gandrīz 210 miljardiem dolāru, kas ir rekordaugsts rādītājs un otrais lielākais vienas dienas pieaugums vēsturē. "Tesla" un "Twitter" īpašnieka Īlona Maska vērtība pēc 3,8 miljardu dolāru ieguvuma sasniegusi 180 miljardus dolāru.

74 gadus vecā Ārno vērtības pieaugums notika pēc tam, kad investori priecājās par "Louis Vuitton" rokassomiņu, "Moet & Chandon Champagne" un 'Christian Dior" zīmola ražotāja publicētajiem ceturkšņa pārdošanas apjomu datiem. LVMH akcijas cena pieauga par 5,7%, sasniedzot rekordu, iekļūstot pasaules 10 labāko kompāniju sarakstā ar tirgus kapitalizāciju 444 miljardu eiro apmērā.

Salīdzinoši diskrētais Ārno, kura ģimenei pieder 48% "LVMH" akciju, šī mēneša sākumā pievienojās Maskam un "Amazon.com Inc". īpašniekam Džefam Bezosam to personu sarakstā, kuru bagātība pārsniegusi 200 miljardus dolāru. Viņš arī ir pirmā persona ārpus ASV, kura guvusi šo sasniegumu.

"LVMH" panākumus ietekmēja Ķīnas pircēji, kuri pēc izkļūšanas no pandēmijas ierobežojumiem, izklaidējās, iegādājoties dārgas preces. Uzņēmums piedzīvojis izaugsmi visos reģionos, pat, ņemot vēro nelielu bremzēšanos ASV.

Kamēr Arno kļūst bagātāks, pārdodot dizaineru apģērbus un rotaslietas, Maska bagātība ir samazinājusies pēc tam, kad tā sasniedza rekordaugstu līmeni 340 miljardu dolāru apmērā. Viņa elektrisko automobiļu ražotājs "Tesla" samazina automašīnu cenas visā ASV, cenšoties audzēt pārdošanas apjomus.

Savukārt "Twitter" jau šajā ceturksnī varētu gūt pozitīvus rezultātus, šonedēļ optimistiskā intervijā sacīja Masks. Kad viņš to iegādājās, sociālo mediju platforma guva lielus zaudējumus un tai bija milzīgi parādi.