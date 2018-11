'Pasažieru vilciens' paziņos elektrovilcienu iepirkuma rezultātu

AS "Pasažieru vilciens" šodien rīkos mediju pasākumu, kurā tiks paziņots elektrovilcienu iepirkuma rezultāts, informēja "Pasažieru vilciens".

Mediju pasākums notiks plkst.11.30 Rīgas dzelzceļa stacijā - elektrovilcienā, kas stāvēs uz 7.ceļa pie 5.perona.

Mediju pasākumā "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis nosauks vilcienu ražotāju, kurš ir piedāvājis ekonomiski izdevīgāko vilcienu cenu visā to paredzētajā ekspluatācijas laikā jeb 35 gados. Tiks sniegta informācija arī par 32 jaunu elektrovilcienu ražošanas izmaksām un vilcienu piegādes procesa turpmākajiem etapiem.

Jau ziņots, ka valdība 5.novembrī nolēma, ka "Pasažieru vilciens" (PV) līdz 2024.gadam elektrovilcienu rezerves daļu fonda un vilcienu uzturēšanas iekārtu, kā arī vilcienu depo izbūvē varēs ieguldīt līdz 259 miljoniem eiro no valsts budžeta.

Par tiesībām piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus sacenšas četri pretendenti - Spānijas uzņēmums "Talgo", Šveices kompānijas "Stadler" Polijas meitasuzņēmums, Spānijas kompānija "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) un Čehijas uzņēmums "Škoda vagonka".

Visi četri pretendenti iesnieguši finanšu piedāvājumus, kas ir iepirkuma procedūras pēdējais etaps, un pēc to izvērtēšanas tiks noskaidrots jauno elektrovilcienu piegādātājs. Tiesības piegādāt vilcienus būs pretendentam, kurš piedāvās ekonomiski izdevīgāko vilcienu cenu visā to paredzētajā ekspluatācijas laikā jeb 35 gados. PV valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis iepriekš norādīja, ka tiks ņemtas vērā ne tikai pašu vilcienu ražošanas un piegādes izmaksas, bet arī to ikdienas uzturēšanas, tehniskās apkopes, rezerves daļu, enerģijas patēriņa un citas izmaksas ilgtermiņā uz viena pasažiera sēdvietas vienību.

Piedāvājumu izvērtēšanai formāls termiņš nav noteikts, taču PV iepriekš plānoja iepirkuma procesu pabeigt šī gada 3.ceturksnī.

Iepirkumā paredzēts iegādāties 32 elektrovilcienus ar 450 pasažieru vietām katrā.

Kā ziņots, šis ir trešais mēģinājums nopirkt jaunus vilcienus. Pirmajā iepirkumā piedalījās CAF un "Stadler", par uzvarētāju tika pasludināts CAF, taču "Stadler" ierosinātās tiesvedības rezultātā konkursa rezultāts tika atcelts. Otrajā iepirkumā piedalījās "Hyundai Rotem" un "Stadler". Labākās cenas piedāvājumu iesniedza "Hyundai", taču tika izslēgts no konkursa tehnisku iemeslu dēļ, savukārt toreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss (V/S) paziņoja, ka vilcienu iegādei no "Stadler" nav finansējuma, un "Pasažieru vilciens" līgumu nenoslēdza.

PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.