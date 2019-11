Pašmāju 'Gamechanger Audio' ar jaunām iekārtām izplešas ASV mūzikas tirgū

Ģitāras efektu un sintezatoru izstrādātājs SIA "Gamechanger Audio" pāris gadu laikā ir izpelnījies Latvijas un arī pasaules atzinību. Kā saka uzņēmuma pārstāvji, produktu veiksmes stāsts ir jauna pieeja apvienojumā ar jaunu tehnoloģisko risinājumu, kas ļāvis ielauzties pasaules mūzikas efektu ierīču tirgū.

Uzņēmums tika dibināts 2016. gada nogalē, bet jau 2018. gadā tā apgrozījums sasniedza 1,25 miljonus eiro. "Neviens līdz šim šādai funkcijai neko nebija izdomājis un arī nebija tik smuki iepakojis," atzīst uzņēmuma pārstāvis Iļja Krūmiņš. Uzreiz esot bijis skaidrs, ka pedālis derēs jebkuram ģitāristam un pusotra gada laikā ir saražoti vairāk nekā 6000 šādu skaņu paildzinošu iekārtu.

Nu uzņēmums ķēries pie jauna skaņas pedāļa – "Plasma". "Plazma ir elektrība, kas ceļo pa gaisu. Līdz ar to mēs uztaisījām pedāli, kas pārvērš audiosignālu par ļoti daudz voltiem," paskaidro Krūmiņš. "Plasma" ir pasaulē vienīgā "fuzz" un "distortion" efektu ierīce, kuras pamatā ir augstsprieguma elektrības izlādes princips. Elektriskās izlādes redzamība spēlēšanas laikā ļauj mūziķim vērot un analizēt radīto skaņu.

Jaunā pedāļa apgrozījums pagājušajā gadā sasniedzis 703 tūkstošus eiro. Liela pedāļa reklāma, lai iegūtu atpazīstamību, ir mūziķi, kas to izmanto savā darbībā. Piemēram, "Rammstein" jaunais albums gandrīz pilnībā ir ierakstīts, izmantojot šo ierīci. Tāpat to izmanto arī tādi mūziķi kā Jack White, ģitāristi no "The Rolling Stones", "Roger Waters" un citi.

Taču arī pie šī pedāļa uzņēmuma plāni neapstājas. "Gamechanger Audio" ir iesniedzis ASV patenta pieteikumu arī "Motor Synth" – audio procesoram, kas domāts analoga audio signāla radīšanai, izmantojot elektromotorus un optiskos sensorus, kā arī grasās pievērsties sarežģītākiem instrumentiem, piemēram, sintezatoram.

"Izskatās, ka mums jau ir izveidojusies fanu bāze, kas ir gatava mūs atbalstīt. Domāsim, lai mūsu produkti ir lietderīgi – ir jābūt gan jaunai pieejai, gan jaunam tehnoloģiskajam risinājumam," stāsta Krūmiņš.

Uzņēmuma dati liecina, ka pagājušajā gadā tā eksports sasniedza 1,21 miljonu eiro. Kā saka uzņēmuma pārstāvis Didzis Dubovskis, šogad uzņēmums plāno sasniegt vismaz 1,6 miljonus eiro. Kā galvenie eksporta tirgi tiek minēti ASV, uz kuru tiek aizvesti aptuveni 50% produkcijas, tam seko Lielbritānija, Vācija, Francija, Japāna, Kanāda un Austrālija, bet individuāli pasūtījumi ceļojuši arī uz tādām valstīm kā Mjanma, Maurīciju salas, Dienvidkoreja un Singapūra.

"Gamechanger Audio" ir arī viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2019" konkursā, trīs kategorijās – "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā, "Inovatīvs produkts" un "Rūpnieciskais dizains".