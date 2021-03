Pastiprinās kontroli epidemioloģisko prasību ievērošanai sabiedriskajā transportā

Ministru kabinets piektdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātos grozījumus rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", paredzot atstāt pašvaldību ziņā risinājumus, kā sabiedriskajā transportā nodrošināt epidemioloģisko prasību izpildi, kā arī Valsts policijai un pašvaldības policijai paredzēts nodrošināt izpildes kontroli.

Iepriekš Operatīvās vadības grupa rosināja nodrošināt, ka pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 30% no tā ietilpības, taču piektdien satiksmes ministrs Tālis Linkaits un premjerministrs Krišjānis Kariņš bija vienisprātis, ka, nosakot konkrētu sabiedriskā transporta piepildījuma procentu, būtu sarežģīti to kontrolēt, un, nosakot konkrētu procentu un to nekontrolējot, šīm prasībām nav īsti jēgas.

Tādēļ SM rosina ļaut pašvaldībām pašām pieņemt lēmumus, piemēram, pārskatot atlaižu politiku, kursēšanas grafiku, maršrutus un citus pasākumus.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kopumā pandēmijas laikā epidemioloģiskās drošības prasības sabiedriskajā transportā tiek ievērotas. Vienlaikus joma, kur nepieciešami papildu pasākumi un kontrole, ir transportlīdzekļu ietilpības ierobežojuma (līdz 50%) un mutes un deguna aizsegu lietošanas neievērošana. Lai to nodrošinātu VSIA "Autotransporta direkcija" un Valsts policija sadarbībā ar pašvaldībām un pašvaldības policiju koordinēs regulārus apsekojumus un kontroli par epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu sabiedriskajā transportā. Iedzīvotāji, kuri neievēros noteiktos drošības pasākumus, netiks uzņemti vai tiks izsēdināti no transportlīdzekļa.

Vienlaikus, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus un stabilizētu epidemioloģisko situāciju, sabiedriskā transporta pārvadātājiem būs jānodrošina papildu drošības pasākumi - transportlīdzekļu ventilācija arī reisu laikā. Lai šo papildu pasākumu īstenotu, pārvadātājiem ir jānozīmē darbinieks, kurš ir atbildīgs par epidemioloģisko drošības protokola izstrādi, saskaņošanu un izpildi.

Spēkā paliek līdzšinējais normatīvais regulējums, kas nosaka, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji nodrošina stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus, tai skaitā transportlīdzekļu regulāru dezinfekciju, transportlīdzekļu 50% ietilpību, obligātu mutes un deguna aizsega valkāšanu vadītājiem, ja nav iespējams nodrošināt fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī papildu reisu nodrošināšanu. Tāpat spēkā paliek līdzšinējais normatīvais regulējums attiecībā uz drošības pasākumiem autoostās un dzelzceļa stacijās, tai skaitā 15 kvadrātmetru telpas vienam apmeklētājam.

Sabiedriskajā transportā, tai skaitā taksometros, mutes un deguna aizsegs obligāti ir jālieto visiem pasažieriem, tostarp arī bērniem no 7 gadu vecuma. Mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem. Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.