Patieso labuma guvēju ķēdēs atrodamas arī fiziskas personas, liecina pētījums

Patiesais labuma guvējs uzņēmumā vienmēr ir fiziska persona, taču arī fiziskās personas var būt atrodamas patiesā labuma guvēja kontroles ķēdes posmos, kuros lielākoties ierasts redzēt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētus uzņēmumus un organizācijas. "Lursoft" veicis pētījumu, kas ir šie uzņēmumi, kuru patieso labuma guvēju ķēdes posmos reģistrētas fiziskās personas, kā arī skatījis, kas ir šīs personas, kuras tajos atrodamas.

Fiziskās personas kādā no patiesā labuma guvēja kontroles ķēdes starpposmiem reģistrētas 72 uzņēmumos, un kontroles ķēdēs atrodamas kopskaitā 54 fiziskās personas, no tām puse ir no Latvijas. Piemēram, Aivara Lemberga bērni Anrijs un Līga. Abu vārdi atrodami piecu uzņēmumu patieso labuma guvēju ķēdēs. To vidū ir SIA "Inter-Rīga", kura vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Lielbritānijā reģistrētais "Bureau Projects Ltd". Viens no "Inter-Rīga" patiesajiem labuma guvējiem ir Rudolfs Meroni. Meroni par "Inter-Rīga" patieso labuma guvēju tiek uzskatīts, pamatojoties uz holdinga struktūru, holdinga struktūrā esošajiem korporatīvajiem amatiem un aresta lēmumiem, jo persona tādējādi īsteno kontroli pār "Inter-Rīga" dalībnieku "Bureau Projects Ltd". Otrs "Inter-Rīga" patiesais labuma guvējs ir Aivars Lembergs, kurš savas intereses uzņēmumā īsteno netiešas līdzdalības veidā caur saviem bērniem Anriju un Līgu Lembergiem. Caur saviem bērniem Aivars Lembergs īsteno savas patiesā labuma guvēja intereses arī uzņēmumos AS "Kālija parks", SIA "PMT Balticum", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Ventbunkers".

Vēl biežāk nekā Anrijs un Līga Lembergi patieso labuma guvēju ķēdēs atrodams Andrē Lukass (Andreou Loucas). Minētā persona atrodama sešu ar ātro kreditēšanas jomu saistīto uzņēmumu patieso labuma kontroles ķēdēs – AS "4finance", SIA "Ondo", SIA "Vivus", SIA "4finance IT", SIA "4finance Media" un SIA "Debt Solution". Visos iepriekšminētajos uzņēmumos ir divi patiesie labuma guvēji – Edgars Dupats un Vera Boiko. Ja Edgars Dupats uzņēmumos kā patiesais labuma guvējs reģistrēts uz īpašumtiesību pamata, tad Vera Boiko – uz darījuma attiecību pamata, kur kā patiesā labuma guvēja ķēdes viens no sākuma posmiem figurē Lukass, no kura tālāk caur Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem patiesā labuma guvēja ķēdes nonāk līdz Latvijas ātro kredītu firmām.

Viens no biežākajiem pamatojumiem, kā tiek īstenotas intereses uzņēmumā, kurā kā viens no patiesā labuma guvēju kontroles ķēdes posmiem ir fiziskā persona, ir uz darījumu attiecību vai arī uz pilnvarojuma līguma pamata, izpētījis "Lursoft". Turklāt 36% no visiem uzņēmumiem, kuru patieso labuma guvēju ķēdēs atrodamas fiziskās personas, šīs personas ir attiecīgā uzņēmuma kapitāldaļu turētāja radinieki.

Tā tas ir arī trīs uzņēmumos, kuros viens no patiesajiem labuma guvējiem ir Raimonds Namiķis. Dati rāda, ka uzņēmējs reģistrēts kā patiesais labuma guvējs nekustamā īpašuma firmā SIA "NFH", lai gan nav atrodams tā dalībnieku vidū, taču savas intereses uz pilnvarojuma līguma pamata īsteno caur tā kapitāldaļu turētāju Artūru Namiķi, kuram pieder 50% "NFH" daļu. Artūrs Namiķis kā patiesais labuma guvējs nav reģistrēts nevienā uzņēmumā, lai gan "NFH" pieder daļas vēl trīs kapitālsabiedrībās – SIA "Safin", SIA "Safin Invest" un SIA "Safin NES". Izņemot "Safin Invest", kurā kā patiesais labuma guvējs reģistrēts Ģirts Savickis, kuram pieder 30% uzņēmuma kapitāldaļu, abos pārējos gadījumos uz Artūra Namiķa pilnvarojuma līguma pamata par patieso labuma guvēju reģistrēts Raimonds Namiķis.

Analizētie dati parāda, ka atsevišķos uzņēmumos patiesie labuma guvēji ir tā īpašnieku uzticamības personas vai arī radinieki, kā tas ir jau pieminētajos ar Aivaru Lembergu vai arī ar Artūru Namiķi saistītajos uzņēmumos. Tiesa, tas nebūt nav vienīgais šāda veida gadījums. "Lursoft" apkopotā informācija parāda, ka tāda situācija ir arī, piemēram, mēbeļu ražošanas uzņēmumā SIA "Lāma". 91,09% šī uzņēmuma daļu pieder 1934. gadā dzimušajai Dzintrai Stūrītei, taču kā patiesais labuma guvējs, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistrā publiskoto informāciju norādīts īpašnieces dēls Andis Stūrītis. Stūrīte ne šobrīd, ne arī iepriekš nav bijusi patiesā labuma guvēja nevienā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, savukārt kā "Lāma" līdzīpašniece viņa reģistrēta jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1995. gadā. Tikmēr Stūrītis kā kapitāldaļu turētājs reģistrēts divos uzņēmumos – SIA "Idalgo" (100%) un SIA "Biķerciems" (51,52%). Abos uzņēmumos viņš reģistrēts arī kā patiesais labuma guvējs.

Patieso labuma guvēju ķēdes var būt sarežģītas un sazarotas, tāpēc to izpēte var būt ļoti laikietilpīga. Informācija par patiesajiem labuma guvējiem ir nozīmīga ikvienam.