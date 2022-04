Pēdējā pusgada laikā 22 patiesie labuma guvēji no Krievijas un Baltkrievijas mainījuši valstspiederību

Pēdējā pusgada laikā Krievijas vai Baltkrievijas valstspiederību mainījuši 22 uzņēmēji, kuriem patiesā labuma guvēja statuss šobrīd reģistrēts vairāk nekā 40 Latvijas uzņēmumos, liecina "Lursoft" apkopotie dati.

Krievijas bruņotais iebrukums Ukrainā un Rietumvalstu noteiktās sankcijas pret Krievijas amatpersonām un uzņēmējiem ne vienu vien uzņēmēju mudinājis meklēt iespējas, kā distancēties no piederības agresorvalstij. Vairāki uzņēmēji, iespējams, šī iemesla dēļ izlēmuši mainīt valstspiederību, lai biznesa partneriem turpmāk neasociētos ar Krieviju vai tās izvērstās agresijas atbalstošo Baltkrieviju, informē "Lursoft".

Analizējot patieso labuma guvēju datus par to jauno valstspiederību, secināts, ka astoņos gadījumos no 22 uzņēmēji mainījuši valstspiederību no Krievijas vai Baltkrievijas uz Izraēlu. Vēl reģistrēti vairāki gadījumi, kad pēdējā pusgada laikā patiesie labuma guvēji mainījuši Krievijas vai Baltkrievijas valstspiederību uz Ukrainas, Kipras vai Bulgārijas. Šogad marta sākumā reģistrēts arī viens gadījums, kad Krievijas valstspiederību uzņēmuma patiesais labuma guvējs mainījis uz Latvijas.

No iepriekšminētajiem uzņēmējiem visvairāk uzņēmumos patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts Staņislavam Savčenko. "Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka uzņēmējam, kurš šogad aprīlī reģistrējis informāciju par valstspiederības maiņu no Krievijas uz Ukrainas, patiesā labuma guvēja statuss patlaban reģistrēts 10 uzņēmumos Latvijā.

No tiem pelnošākais Savčenko piederošais uzņēmums 2020.gadā bija nekustamo īpašumu jomā strādājošais SIA "Prana HK", kas aizpērno gadu noslēdza ar 1,2 miljonu eiro peļņu. 2020.gadā uzņēmums pārdeva daļu no sev piederošā nekustamā īpašuma Zasulauka ielā 28, Zasulauka ielā 28A un Zasulauka ielā 32, Rīgā, turpmāko darbību plānojot atlikušā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas virzienā. "Lursoft" norāda, ka nekustamo īpašumu jomā darbojas vairums no Savčenko piederošajiem uzņēmumiem.

"Lursoft" apkopotā informācija rāda, ka valstspiederību mainījis arī Igaunijā dzīvojošais nekustamā īpašuma investīciju holdinga "Summus Capital" līdzīpašnieks un vadītājs Boriss Skvorcovs, kuram iepriekš bija Krievijas izdotā pase, bet 2019.gada septembrī uzņēmējam pasi izsniegusi Izraēla. Informācija par valstspiederības maiņu datos par patiesajiem labuma guvējiem Uzņēmumu reģistrā reģistrēta šogad martā.

Gluži tāpat kā Savčenko gadījumā, arī kompānijas, kuru patiesais labuma guvējs ir Skvorcovs, darbojas nekustamo īpašumu nozarē. No tiem lielākais ir 2016.gadā reģistrētais SIA "LSREF3 Riga Plaza", kam pieder Pārdaugavā esošais modes un izklaides centrs "Riga Plaza". "Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka 2020.gadā, Covid-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu ietekmē, uzņēmuma apgrozījums saruka līdz 9,62 miljoniem eiro, kas gada laikā ir kritums par 24%. Neskatoties uz apgrozījuma samazinājumu, uzņēmumam izdevās 2020.gadu noslēgt ar peļņu, tai pēc nodokļu nomaksas veidojot 447 380 eiro.

Pēc "Lursoft" datiem, nekustamo īpašumu jomā strādā trešdaļa no visiem uzņēmumiem, kuru patiesie labuma guvēji no Krievijas un Baltkrievijas pēdējā pusgada laikā reģistrējuši informāciju par valsts piederības maiņu. Tikmēr lielāko apgrozījumu un arī peļņu uzrādījuši uzņēmumi, kas strādā ražošanā un tirdzniecības sektorā.

Līderos to vidū ir SIA "Evopipes", kura patiesajam labuma guvējam Mironam Gorilovskim valstspiederība mainīta no Krievijas uz Izraēlas. Polimēru cauruļu un to sistēmu ražotājs "Evopipes" ik gadu kāpina apgrozījumu, 2020.gadā tam sasniedzot 32,25 miljonus eiro, bet peļņai sasniedzot 3,36 miljonus eiro. Aizpagājušajā gadā audzis ne tikai ražotāja apgrozījums un peļņa, bet arī nodarbināto skaits, kas sasniedzis 130. "Lursoft" apkopotā informācija no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) liecina, ka pērn "Evopipes" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 2,4 miljonus eiro.

Vēl lielāks darbinieku skaits 2020.gadā bija tikai SIA "Semarah Hotel Management", kura patiesajam labuma guvējam Nikitam Polovinkinam Krievijas valstspiederība mainīta uz Kipras. Aizpērn "Semarah" viesnīcu tīklā bija nodarbināti 206 strādājošie. Tiesa, ņemot vērā jaunākos datus, kurus publiskojis VID, 2021.gadā "Semarah Hotel Management" darbinieku skaits sarucis līdz 181.

"Semarah Hotel Management" 2020.gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmums kā operators pārvalda trīs viesnīcas - "Metropole" (88 numuri), "Lielupe" (264 numuri, iekštelpu un āra baseins, SPA, sporta zāle, sāls istaba, konferenču zāles, bārs, restorāns, bērnu rotaļu istaba), kurām piešķirts četru zvaigžņu novērtējums, un pieczvaigžņu viesnīcu "Grand Poet Hotel".

Viens no uzņēmējiem mainījis Krievijas valstspiederību uz Latvijas. Tas ir apdrošināšanas nozarē strādājošais Maksims Mjatiškins, kuram patiesā labuma guvēja statuss Latvijā reģistrēts četros uzņēmumos. Lielākais no tiem ir 2003.gadā reģistrētais apdrošināšanas brokeru nozarē strādājošais SIA "Unibrokker Insurance & Consulting", kura apgrozījums 2020.gadā bija 468 300 eiro. Lai gan senākā informācija par uzņēmēja valstspiederības maiņu reģistrēta jau 2020.gadā, kā patiesā labuma guvējam viņam statuss mainīts vien šogad.