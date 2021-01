Pētījums: noskaidrotas nozares, kurām pērn vislabāk veicies ar ārvalstu ieguldījumu piesaisti

Pagājušā gada izskaņā ārvalstu ieguldījumus pamatkapitālam bija piesaistījuši 19,7 tūkstoši Latvijas uzņēmumu. "Lursoft" pētījis, kurās nozarēs strādājošajiem uzņēmumiem 2020. gadā ar ārvalstu ieguldījumu piesaisti pamatkapitālam sekmējies labāk, bet kurām – mazāk veiksmīgi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visaugstākais īpatsvars ar ārvalstu kapitāla uzņēmumiem ir gaisa transporta nozarē. Šajā jomā reģistrēti 32 uzņēmumi, no tiem ārvalstu ieguldījumi reģistrēti 17 uzņēmumiem. Pēdējā gada laikā ieguldījumu apjoms šo uzņēmumu pamatkapitālos nav mainījies un tas saglabājies 3,11 miljonu eiro apmērā.

Savukārt apjomīgākie ārvalstu ieguldījumi uzkrāti finanšu pakalpojumu sektorā, kur tie 2020. gada izskaņā sasniedza 2,08 miljardus eiro. Gada laikā ieguldījumu summa šajā sektorā strādājošo uzņēmumu pamatkapitālos palielinājusies par nepilniem 5%. Vairāk nekā ceturtā daļa, 575 miljoni eiro, no šīs summas līdz šim ieguldīti AS "Swedbank" pamatkapitālā. 2020. gada beigās finanšu pakalpojumu nozarē bija reģistrēti 1926 uzņēmumi, no tiem ārvalstu ieguldījums pamatkapitālā bija reģistrēts 29,67% uzņēmumu.

Otra nozare, kuru uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki ieguldījuši vairāk nekā miljardu eiro un kurā līdz šim uzkrāti vieni no lielākajiem ārvalstnieku ieguldījumi, ir operācijas ar nekustamo īpašumu. Gada laikā ieguldījumu apjoms šajā nozarē strādājošo uzņēmumu pamatkapitālos palielinājies par 13,70%, sasniedzot 1,54 miljardus eiro. Pieaugumu kāpinājusi SIA "Lidl Latvija" pamatkapitāla palielināšana (uzņēmuma šobrīd definētā darbības nozare ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana) par 145 miljoniem eiro, arī SIA "Pils Investment" pamatkapitāla palielināšana par 35,46 miljoniem eiro. Jānorāda, ka uzņēmumos, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu operācijām, pērn reģistrēts summāri lielākais ārvalstu ieguldījumu pieaugums (+185,83 miljoni eiro), bet otrajā vietā šajā ziņā ierindojušies uzņēmumi, kas nodarbojas ar finanšu pakalpojumu darbībām.

Lai gan pēc uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoma ceļojumu aģentūru un tūrisma firmu sfēra neatrodas pat top 20 sarakstā, tieši šī pandēmijas būtiski ietekmētā nozare pagājušā gadā bijusi tā, kuras uzņēmumos ārvalstu ieguldījumu apjoms palielinājies visstraujāk. Gada laikā ārvalstu ieguldījumu apjoms šo uzņēmumu pamatkapitālos audzis trīs reizes, palielinoties no 3,32 miljoniem eiro līdz 12,35 miljoniem eiro. Tiesa gan, straujais pieaugums panākts, lielākoties pateicoties vienam uzņēmumam – SIA "Meža salas Tourism Projects". Jānorāda, ka 2020. gada beigās ceļojumu biroju, tūrisma operatoru nozarē bija reģistrēti 997 uzņēmumi, no tiem ārvalstu kapitāls bijis piektajai daļai kapitālsabiedrību.

Izpētot, kuru tūrisma nozarē strādājošo uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki pērn veikuši lielākos ieguldījumus, pirmajā vietā izvirzījies Limbažu novadā esošais "Meža salas Tourism Projects". 2013. gadā uzņēmums reģistrēts kā mazkapitāla SIA ar viena lata lielu pamatkapitālu, kas pāris mēnešus vēlāk palielināts līdz 2000 latiem. 2014. gadā "Meža salas Tourism Projects" pamatkapitāls pārkonvertēts uz 2845 eiro. "Lursoft" dati rāda, ka līdz pagājušā gada jūlijam "Meža salas Tourism Projects" vienīgais īpašnieks bija SIA "Meža salas", kura darbība šī gada sākumā izbeigta, savukārt 2020. gada jūlijā uzņēmumam reģistrēts jauns kapitāldaļu turētājs – igauņu uzņēmums OU "Trade Evolution". Igauņu uzņēmuma ieguldījums "Meža salas Tourism Projects" pamatkapitālā veido 8,62 miljonus eiro. "Meža salas Tourism Projects" patiesais labuma guvējs caur Igaunijā reģistrēto OU "Trade Evolution" ir Jurijs Ņikuļcovs. Lai arī "Meža salas Tourism Projects" reģistrēts 2013. gadā, uzņēmums līdz šim nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Otrs lielākais ārvalstu ieguldījums ceļojumu nozarē strādājošo uzņēmumu pamatkapitālā pērn piesaistīts SIA "Latvia Tours". Deivids Verjē (David James Verrier) savu ieguldījumu "Latvia Tours" pamatkapitālā pagājušajā gadā palielinājis no 113,82 tūkstošiem eiro līdz 353,84 tūkstošiem eiro. Jānorāda, ka Verjē šobrīd Latvijā pieder četri uzņēmumi – bez SIA "Latvia Tours" arī SIA "Visas iespējas", SIA "Kurp.es" un SIA "Fincity".

Runājot par ārvalstu ieguldījumu izmaiņām dažādās nozarēs, nevar nepiebilst, ka visstraujākais uzkrāto ieguldījumu kritums 2020. gadā reģistrēts uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozarē. Gada laikā ārvalstu ieguldījumu summa, kas reģistrēta šo uzņēmumu pamatkapitālos, samazinājusies par 44,74 miljoniem eiro jeb 15%, sarūkot līdz 254,74 miljoniem eiro. 2020. gada beigās nozarē bija reģistrēts 2901 uzņēmums, no tiem 559 uzņēmumu pamatkapitālos savus līdzekļus ieguldījuši ārvalstnieki.

Top 5 nozares, kuru uzņēmumu pamatkapitālā 2020. gada beigās bija uzkrāti vislielākie ārvalstu ieguldījumi:

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu: 2081,15 milj. EUR; Operācijas ar nekustamo īpašumu: 1541,99 milj. EUR; Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 527,78 milj. EUR; Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana: 363,73 milj. EUR; Mežsaimniecība un mežizstrāde: 333,36 milj. EUR.

Top 5 nozares, kuru uzņēmumu pamatkapitālos 2020. gadā reģistrēts lielākais ārvalstu ieguldījumu pieaugums:

Operācijas ar nekustamo īpašumu: +185,83 milj. EUR; Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu: +97,05 milj. EUR; Pārtikas produktu ražošana: +29,89 milj. EUR; Mežsaimniecība un mežizstrāde: +22,40 milj. EUR; Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana: +14,19 milj. EUR.

Kā jau minēts sākotnēji, vislielākais īpatsvars ar ārvalstu kapitāla uzņēmumiem reģistrēts gaisa transporta nozarē. Turpmākajās trīs pozīcijās ierindojas nozares, kurās darbojas ļoti neliels uzņēmumu skaits, savukārt piektajā vietā atrodas azartspēļu un derību uzņēmumi. Šajā nozarē 2020. gada izskaņā bija reģistrēti 33 uzņēmumi, 13 no tiem bijuši ārvalstu ieguldījumi.

Pētījuma dati atklāj, ka kopējā summa, kuru azartspēļu un derību uzņēmumu pamatkapitālos 2020. gada beigās bija ieguldījuši ārvalstnieki, sasniedza 40,79 miljonus eiro. Gada laikā ārvalstnieku uzkrājums šo uzņēmumu pamatkapitālos palielinājies par 50,32%. Lielākais ieguldījums pamatkapitālā pērn reģistrēts SIA "Olympic Casino Latvia", kura pamatkapitālu tā vienīgais īpašnieks, igauņu uzņēmums AS "Olympic Entertainment Group", palielinājis no 4,56 miljoniem eiro līdz 17,22 miljoniem eiro. Tāpat arī nozarē 2020. gadā reģistrēts jauns uzņēmums – SIA "WSoft" –, kura dalībnieks un arī patiesie labuma guvēji ir no Kipras.

Top 10 nozares, kurās 2020. gada beigās reģistrēts vislielākais īpatsvars ar ārvalstu kapitāla uzņēmumiem: