Pieaugs 'Gaso' tarifi; izmaiņas arī 'Latvijas Gāzei'

No šodienas stājas spēkā jauni AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kuru fiksētā daļa visiem lietotājiem pieaugs par 22%, "Delfi Bizness" informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Savukārt mainīgās daļas pieaugums būs atkarīgs no dabasgāzes patēriņa, jo to ietekmē katras tarifu grupas trīs gadu vidējā dabasgāzes patēriņa apjoma izmaiņas. Izmaiņas skars arī sezonālā tarifa patērētājus (85% no dabasgāzes apjoma patērē no 1. maija līdz 30. novembrim).

Savukārt AS "Gaso" tarifu izmaiņu ietekme uz AS "Latvijas Gāzes" saistīto lietotāju (mājsaimniecību) gala rēķinu būs salīdzinoši neliela, informē SPRK.

Ņemot vērā AS "Latvijas Gāzes" š.g. 9. decembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētos saistīto lietotāju (mājsaimniecību) tarifus 2023. gada 1. pusgadam, kuros ietverti arī jaunie AS "Gaso" tarifi, lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai (ar patēriņu 4 m3 mēnesī), ikmēneša maksājums palielināsies par 1,53 eiro (14%), savukārt lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto apkurei (ar patēriņu 200 m3 mēnesī), – 4,50 eiro (2%).

Lai precīzi uzzinātu, kāda būs konkrētās mājsaimniecības mēneša maksa par patērēto dabasgāzi, stājoties spēkā jaunajiem tarifiem, SPRK aicina izmantot AS "Latvijas Gāze" tīmekļvietnē pieejamo tarifu kalkulatoru.

Izmaiņas AS "Gaso" sadales sistēmas pakalpojuma tarifos ietekmēs arī pārējos dabasgāzes sistēmas lietotājus, tai skaitā siltumapgādes komersantus, kuri jaunās izmaksas ietvers līdz ar nākamo tarifu pārskatīšanu.