Piedāvājuma pielāgošana var būt atslēga eksportam uz Ķīnu

Uzņēmuma pārstāve norāda, ka lielākais izaicinājums ir saprast kultūras un saskarsmes īpatnības, kas būtiski atšķiras no ierastās vides. Jau pirmajās vizītes dienās bija skaidrs, ka tie produkti, kas Latvijas un Eiropas tirgos tiek pārdoti vislielākajos apjomos, visdrīzāk Ķīnā uzmanību un atzinību nepiesaistīs.

"Esam nolēmuši būtiski pārskatīt mūsu ražoto produktu piedāvājumu, lai domātu un pielāgotu to šim milzīgajam tirgum. Jāņem vērā arī tas, ka Ķīnā tikai neliela daļa iedzīvotāju var atļauties dzīvotā mājās ar dārzu un ir pirktspējīgi," saka Galzone, piebilstot, ka pasaules apdzīvotības dēļ arī Eiropā popularitāti iemanto "pilsētas dārzu" koncepts, veidojot apzaļumotas telpas un objektus urbānajā vidē, iekārtojot balkonus un atsakoties no plašiem piemājas dārziem.

Vizītes laikā uz Ķīnu tika iepazīti vairāki daudzsološi un augoši Latvijas, Igaunijas un Somijas uzņēmumi, ar kuriem turpmāk plānots uzturēt kontaktus, lai veidotu kopīgus sadarbības projektus.

Projekts "LEF Network to China" tiek finansēts pārrobežu sadarbības programmas "Interreg Central Baltic programm" ietvaros, kā mērķis ir attīstīt reģiona konkurētspējīgu ekonomiku, veicinot jaunu tirgu apgūšanu un eksportu. Saistībā ar to, ka Ķīnas biznesa specifika prasa ilgtermiņa attiecību veidošanu ar potenciālo sadarbības partneri Ķīnā, projekta formāts paredz fokusētu darbu ar konkrētiem septiņiem uzņēmumiem no Latvijas, pieciem no Somijas un septiņiem no Igaunijas. Nākamie soļi ietver dalību izstādē Ķīnā, biznesa braucienus, apmācības un mārketinga konsultācijas uzņēmumiem.