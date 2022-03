Kopš "Autotransporta direkcijas" lēmuma bloķēt taksometru pakalpojumu sniedzēja "Yandex Go" darbību Latvijā, kas stājas spēkā 23. martā, no "Yandex" autovadītāju puses izjūtam pastiprinātu interesi par pakalpojumu piedāvāšanu "Bolt" platformā, "Delfi Bizness" atzīst "Bolt" reģionālais vadītājs Latvijā Raimonds Bērziņš. Savukārt viens no "Yandex Go" taksistiem teic, ka ne viņam, ne kolēģiem nav skaidrs, kas notiks tālāk, un šodien norisināsies protesta akcija.

AS "Rīgas taksometru parks" valdes priekšsēdētājs Kaspars Muižnieks uzsver, ka jau pirms paziņojuma par "Yandex Go" darbības apturēšanu Latvijā, taksometru tirgus mūsu valstī bijis ar problēmām.

Kā vēstīts, valsts SIA "Autotransporta direkcija" 21. martā paziņoja, ka pieņēmusi lēmumu anulēt tīmekļvietnes/mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi B.V." reģistrāciju un bloķēt mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību, jo tika konstatēts, ka tā nodrošina aktīvu datu apmaiņu ar serveriem, kas ir izvietoti Krievijas Federācijā. Tādējādi visiem elektronisko sakaru komersantiem tiek nosūtīts pieprasījums bloķēt mobilo lietotni/tīmekļvietni "Yandex Go".