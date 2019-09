Pirmajā pusgadā samazinājušies kravu un pasažieru pārvadājumi

2019. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2018. gada pirmo pusgadu samazinājušies kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu un autotransportu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāja 57,2 miljonus tonnu kravu, par 3,5 miljoniem tonnu jeb 5,8% mazāk nekā pirms gada. Ar dzelzceļa transportu pārvadāja 21,9 miljonus tonnu kravu, kas ir par 7,9% mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,6 miljonus tonnu kravu – par 0,8% mazāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 8,1%.

Ar autotransportu pārvadāja 33,7 miljonus tonnu kravu – par 4,2% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā. Iekšzemē pārvadāja 24,5 miljonus tonnu, par 3,3% mazāk. Starptautiskajos kravu pārvadājumos pārvadāja 9,2 miljonus tonnu kravu – par 6,3% mazāk.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēja 1,5 miljonus tonnu naftas produktu, kas ir par 10,5% mazāk.

2019. gada pirmajā pusgadā kravu apgrozījums ostās ir saglabājies 2018. gada līmenī

No Latvijas ostām 2019. gada pirmajā pusgadā nosūtīja un ostās saņēma 32,4 miljonus tonnu kravu, kas ir par 0,2% mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 16,2 miljoni tonnu, par 8,3% mazāk, Ventspils ostā – 11,5 miljoni tonnu jeb par 15,4% vairāk, Liepājas ostā – 3,7 miljoni tonnu jeb par 5,5% mazāk, bet mazajās ostās – viens miljons tonnu, par 8,1% vairāk.

No ostām nosūtīja 27,7 miljonus tonnu kravu, kas ir par 1,9% mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. 35,4% no kuģos iekrauto kravu apjoma veidoja ogles. To iekraušana pieauga par 0,4 miljoniem tonnu jeb 3,9%. Nosūtīto kokmateriālu apjoms pieauga par 0,1 miljonu tonnu jeb 5%, bet kravu konteineros apjoms – par 2,7%. Savukārt naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 1,1 miljonu tonnu jeb 16,5%, bet mobilo kravu – par 6,3%.

Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 11,3%. Naftas produktu izkraušanas apjoms pieauga par 20%, bet mobilo kravu apjoms – par 0,4%. No kuģiem izkrauto kravu konteineros apjoms samazinājās par 2,1%.

Lidostā "Rīga" saņēma un no lidostas nosūtīja 13,3 tūkstošus tonnu kravu jeb par 7% vairāk.

Neliels samazinājums ar sauszemes transportu un jūras transportu pārvadāto pasažieru skaitā

2019. gada pirmajā pusgadā ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāja 120,3 miljonus pasažieru, par 0,8% mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 2,6%, ar regulāras satiksmes autobusiem – saglabājās iepriekšējā gada līmenī (pieaugums par 0,3%), bet ar tramvajiem un trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 3,3%.

Ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 483,6 tūkstoši pasažieru, kas ir par 0,6% mazāk.

Ar kruīza kuģiem Rīgas pasažieru ostā iebrauca 27,9 tūkstoši pasažieru jeb par 0,4% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā.

Lidostā "Rīga" ielidoja un no tās izlidoja 3,6 miljoni pasažieru, kas ir par 9,5% vairāk salīdzinājumā ar 2018. gada pirmo pusgadu.