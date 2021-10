Pagājušā gada nogalē tika nolemts likvidēt skandāliem apvīto Rīgas Tūrisma attīstības biroju (RTAB) un daļēji tā funkcijas nodot jaunizveidotajai Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrai. Atšķirībā no RTAB tā ir pašvaldības struktūrvienība. Galvenie aģentūras darbības virzieni ir trīs – investīciju piesaiste, kā mērķi izvirzot miljona eiro piesaisti jau pirmajā gadā, Rīgas tēla veidošana un tūrisma attīstība.

Sarunā ar "Delfi Bizness" aģentūras direktora pienākumu izpildītājs Rolands Bogdanovs iezīmē, kā plānots atvieglot privāto investoru darbību, kādi finanšu ietilpīgi atbalsta instrumenti tiks veidoti, kuras pilsētas kalpos par iedvesmu Rīgas tēlam, kā arī stāsta, ka jau nākamgad galvaspilsētā tiks uzņemtas filmas, kas parādīsies uz lielajiem ekrāniem visā pasaulē. Viņš gan nenoliedz, ka tūrismam Rīgā pašlaik ir smags laiks, bet pieļauj, ka jau nākamgad varētu atgriezties "Tallink" un tikt atklāti arī jauni prāmju maršruti.

"Viens no virzieniem ir arī tas, ka tirgojam stratēģiski nozīmīgās teritorijas. Tā ir Spilves pļava Rīgas brīvostas teritorijā, kur platība ir 360 hektāri. Tas gan faktiski ir purvs, kur nepieciešamas diezgan lielas investīcijas, jo jātaisa uzbērumi, inženiertīkli, jāsakārto infrastruktūra. Otra teritorija ir Mūkupurvs, kas ir 40 hektāru teritorija pie lidostas. Arī šeit redzam, ka varētu piesaistīt stratēģiski nozīmīgus investorus. Jau pašlaik esam komunicējuši ar investoriem gan no Saūda Arābijas, gan no Zviedrijas. Interese ir, bet vēl visi šajā brīdī taustās. Spilves pļavā ir izteikta "vilkme", un Rīgas brīvosta ļoti aktīvi strādā ar konsultantiem. Ir arī plašāka darba grupa, kas par to spriež," stāsta Bogdanovs. "Mūkupurva gadījumā komunikācija un izteikta interese ir arī no lidostas puses. Lidostai pagaidām ir vēl 10 hektāri, kur attīstīties, bet viņi redz, ka pēc pieciem gadiem vajadzēs vēl tālākai attīstībai. Mēs negribam vienkārši notirgot šo zemi, bet darīt to jēgpilnā sazobē, lai industrijas, kas tur bāzējas, būtu sasaistītas ar lidostas darbību. Spilvē – ar ostas darbību."

