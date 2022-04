Privātmāju būvniecības temps varētu samazināties, lēš 'Luminor'

Turpinoties saspringtajai ģeopolitiskajai situācijai, būvmateriālu imports no Krievijas un Baltkrievijas ir pārtraukts, materiālu cena kāpj un atsevišķās grupās ir apgrūtināta to iegāde. Līdz ar to, bankas "Luminor" ieskatā, šogad varētu samazināties pieejamība jauno projektu segmentā.

Tāpat varētu bremzēties privātmāju būvniecības tempi, savukārt palielināties interese par dzīvokļiem padomju laika sērijveida mājās.

"Mājokļu tirgus jau ir piedzīvojis strauju cenu kāpumu, ko veicināja straujā inflācija, būvmateriālu cenu kāpums un nepietiekamais piedāvājums. Piegādes ķēžu traucējumi un saišu pārtraukšana ar Krievijas, Baltkrievijas uzņēmumiem, ir veicinājis būvmateriālu trūkumu un vēl lielāku cenu pieaugumu. Joprojām novērojams arī darbaspēka trūkums būvniecības nozarē. Tas viss sadārdzinās mājokļus jaunajos projektos un arī privātmāju celtniecību. Lūkojoties garākā termiņā, dažu jauno projektu attīstīšana uz laiku var tikt atlikta vai "iesaldēta". Jau tagad atsevišķos gadījumos novērojam klientu piesardzību privātmāju būvniecības sākšanai," stāsta Luminor kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs.

Marta sākumā bankā novērots neliels hipotekāro kredītu pieteikumu skaita kritums, tomēr dažu nedēļu laikā tas atjaunojies. Kara ilgtermiņa ietekme uz darījumu skaitu nākotnē ir grūti prognozējama , jo ģeopolitiskās situācijas attīstība joprojām ir ļoti neskaidra.

Ņemot vērā straujo energoresursu cenu kāpumu, pēdējos gados cilvēki vairāk novērtēja jauno projektu priekšrocības – energoefektivitāti, estētisko vidi, atzīst Lukačovs.

Pērn "Luminor" izsniegto kredītu apjoms dzīvokļu iegādei jaunajās ēkās pieauga par 81%, kamēr sērijveida dzīvokļiem padomju laika ēkās – par 47%.

"Taču būvniecības izdevumu sadārdzināšanās, atkal var atgriezt interesi par dzīvokļiem padomju laikā celtajos sērijveida namos, īpaši tādos, kuri ir labā tehniskā stāvoklī un kuros īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – nomainīti logi, apkures sistēma, veikta ēkas siltināšana. Renovācijas darbi dzīvokļu vērtību palielina par apmēram 20-30%," viņš zina stāstīt.

Saskaņā ar bankas informāciju pērn mājokļa kvadrātmetru cena vidēji augusi par 15%, jaunajos projektos cenu kāpums ir bijis pat par trešdaļu, būvniecības izmaksas palielinājušās no 10-30%, savukārt banku mājokļa kredīta likmes samazinājušās par aptuveni desmito daļu.