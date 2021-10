Raugās eksporta virzienā, taču lielāko potenciālu saskata tieši Latvijā: 'Zelt' pieredze

Pagaidām "ZELT" produkcija nav pieejama lielajos tirdzniecības tīklos – ne "Rimi", ne "Maxima", ne "Elvi" u. c. Uzsākt sadarbību ir mēģināts, bet pagaidām bez panākumiem – iekļūšana lielo pārtikas tirgotāju plauktos esot sarežģīta, pirms tur nonākt, ir jāpiedzīvo vairāki "kurvīši". Tiesa, ir arī pozitīva pieredze – viegli un patīkami uzsākta sadarbība ar "Sky" veikaliem, tiesa, Latvijā ir tikai četri "Sky".

Foto: Publicitātes foto

"Lielajiem tirgotājiem ir sava kārtība, kā jaunos dalībniekus pieņem. Kā zinām, veikalos nav brīvu plauktu. Visi ir aizņemti. Un ir sīva un smaga cīņa par tiem, arī cenu cīņa, un mūsu produkts arī nav tas lētākais. Taču, protams, mums ir jātiek lielajos tirdzniecības tīklos, jo kā gan citādi visu nogādāt pie patērētāja? Nevaram tūkstošus notirgot tikai caur savu dārzu vai interneta veikalu. Cilvēkiem ir savi paradumi, viņi iepērkas veikalos, un tur mums arī būtu jāsatiekas," uzskata Eduards.

Meklē investorus un sadarbības partnerus

Kā uzsver Elīna Cēsniece, uzņēmumam šobrīd ir ļoti aktuāla investīciju piesaiste, "Zeltlejas" ir aktīvos investoru un ieinteresētu sadarbības partneru meklējumos. Uzņēmums labprāt nodibinātu saikni gan ar individuāliem investoriem, gan investīciju fondiem, kuriem būtu interesants smiltsērkšķu audzēšanas un produktu ražošanas bizness.

Šobrīd "Zeltlejām" ir divi lieli par pašu līdzekļiem uzsākti projekti, kuros vēl ir daudz darāmā un kuriem būtu nepieciešami papildu ieguldījumi tālākai attīstībai. Pirmais projekts ir Smiltsērkšķu nams – gaiša, stiklota ēka līdzās smiltsērkšķu dārzam kā vieta, kur pulcēties, uzņemt viesus, gatavot ēst un rīkot izglītojošus pasākumus. Ēka jau ir apjumta, stiklota un izmantojama, taču pabeigta vēl nav. Otrs projekts ir e-komercijas platforma, kas jau veiksmīgi darbojas, taču arī te vēl ir daudz darāmā.

"Ar potenciālajiem investoriem esam gatavi apspriest dažādus sadarbības variantus. Uzreiz gan vēlos uzsvērt – runa nav par uzņēmuma pārdošanu, bet gan par sadarbības partneriem, kas vēlētos ieguldīt uzņēmumā ar labām iestrādēm un labām perspektīvām," saka Elīna Cēsniece.

Jāizglīto sabiedrība, jāveicina iekšējais patēriņš

"Mums būtu svarīgi, ka mūsu smiltsērkšķi ražo ātrāk, nekā Latvijas tirgus cilvēki spēj paņemt pretim, līdz ar to ir aktuāls jautājums par sabiedrības izglītošanu un imunitātes stiprināšanu. Uz visa šī pandēmijas fona – un ne tikai – cilvēkiem būtu vairāk jādomā par imunitāti, sportošanu. Un ļoti gribētos, lai vitamīni tiek mūsu cilvēkiem, lai ražotājiem, kas audzē dzērvenes, mellenes, smiltsērkšķus u. c., nebūtu jādomā par eksportu. Ja, piemēram, visi Jelgavas iedzīvotāji izlemtu, ka, rudenim sākoties, viņi C vitamīnu uzņems ar smiltsērkšķu sulu, nevis ar sintētiskiem preparātiem, tad mēs ar savu produkciju nespētu pat vienu tādu Jelgavu nodrošināt. Nemaz jau vairs nedomājot par eksportu," stāsta Elīna. Sabiedrības izglītošanas nolūkos "Zeltlejas" īsteno dažādas mārketinga aktivitātes, organizējot meistarklases, lekcijas, tematiskos svētkus, bet sabiedrība vēl tik ļoti to nepieņem.

Foto: Publiictātes foto

"Sapņojam par to brīdi, kad smiltsērkšķu produkti nonāks vispārizglītojošo iestāžu ēdienkartēs – skolās, bērnudārzos. Būtu labi, ja atbildīgās institūcijas saprastu, ka šis Latvijas zelts ir jāizmanto. Nav runa tikai par mūsu ražu un ogām, bet par visiem ogu audzētājiem Latvijā. Tas atstātu lielu pozitīvu iespaidu uz kopējo iedzīvotāju veselību. Ja visur, kur ir valsts apmaksāta sabiedriskā ēdināšana, būtu klāt nedaudz dabīgās sulas, dažādu sezonālo slimību un saaukstēšanos statistika pamatīgi nokristos. Un, protams, tam visam būtu arī fiskālais efekts," ir pārliecināts Eduards.

Viņš piebilst, Latvijā šobrīd kopējā pieteikto smiltsērkšķu plantāciju platība sasniedz ap 3000 hektāru. Lielākoties audzētāju biznesu veido ogu audzēšana un izejmateriāla pārdošana eksportā. "Provizoriskie aprēķini liecina: ja smiltsērkšķu audzētājiem pavērtos izglītības iestāžu tirgus, viss tagadējais eksports būtu pilnībā jānogriež un jāpievēršas vietējā pieprasījuma nodrošināšanai. Tā būtu milzīga ietekme uz valsts iedzīvotāju veselību. Protams, eksports ir vajadzīgs, eksportā tiek pelnīta nauda, bet iekšējais patēriņš būtu ar ļoti pozitīvu efektu," saka uzņēmējs.