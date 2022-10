Recesija būs 'maiga un īslaicīga', uzskata vadītāji

58% no vadītājiem sagaida, ka recesija būs maiga un īslaicīga. 14% no vadītājiem par vienu visaktuālākajām problēmām šodien uzskata recesiju. Šis rādītājs ir nedaudz pieaudzis kopš 2022. gada sākuma (9%), bet saraksta augšgalā ir pandēmijas radītais pagurums (15%).

Šāda aina paveras "KPMG" aptaujā "2022 CEO Outlook", kurā viedokli par savu uzņēmumu stratēģiju un izredzēm izteica vairāk nekā 1300 pasaules lielāko uzņēmumu vadītāji.

Vairāk nekā 8 no 10 aptaujātajiem (86%) turpmākā gada laikā sagaida recesiju, un 71% no viņiem paredz, ka viņu uzņēmumu ieņēmumi saruks par 10% vai mazāk. Pārliecinošs vairākums (73%) augstākās vadības pārstāvju uzskata, ka sagaidāmo izaugsmi kavēs recesija. Jāatzīmē, ka trīs ceturtdaļas (75%) no viņiem ir jau īstenojuši dažādus pasākumus, sagatavojies gaidāmajai recesijai.

Par spīti bažām lielo uzņēmumu augstākā vadība jūtas vairāk pārliecināti par ekonomikas spēju izturēt satricinājumus turpmāko 6 mēnešu laikā (73%), salīdzinot ar februāri (60%), kad “CEO Outlook Pulse” aptaujas ietvaros “KPMG” aptaujāja 500 uzņēmumu vadītājus. Turklāt 71% no vadītājiem ir pārliecināti, ka turpmākajos trīs gados globālajā ekonomikā būs vērojama izaugsme (2022. gada sākumā - 60%), un gandrīz 9 no 10 (85%) aptaujātajiem ir pārliecināti, ka viņu pārstāvētās organizācijas turpmākajos trīs gados attīstīsies.

“Ļoti īsā laikā esam piedzīvojuši un turpinām piedzīvot vairākus satricinājumus, kurus ne katra paaudze ir piedzīvojusi – globālu pandēmiju, karu, paaugstinātu inflāciju un finanšu grūtības. Šie visi aspekti ietekmē uzņēmumus un to vadītāju optimismu raugoties nākotnē. Vienlaikus, kā rāda “KPMG” globāli veiktās aptaujas rezultāti – ilgākā laika periodā lielo uzņēmumu vadītāji raugās ar optimismu un ticību izaugsmes iespējām. Zināmā mērā šis sentiments saskan arī ar Latvijas makroekonomikas ekspertu prognozēm par ekonomikas lejupslīdi 2022. gada nogalē un 2023. gada pirmajā pusē un atgriešanos pie izaugsmes 2024. gadā,” norāda “KPMG” Latvijā vadītāja Armine Movsisjana.

“KPMG” ir starptautisks biznesa konsultantu uzņēmumu tīkls, kas sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus. KPMG darbojas 144 valstīs un visā pasaulē nodarbina 236 tūkst. strādājošo.