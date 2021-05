Reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem piešķir 13 miljonus eiro zaudējumu segšanai

Ministru kabinets ir apstiprinājis Satiksmes ministrijas papildus pieprasīto finansējumu 13 miljonu eiro apmērā, lai kompensētu zaudējumus reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem, kas radušies sakarā ar ārkārtējās situācijas noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā transportā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nauda tiks piešķirta no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". No kopējā piešķirtā finansējuma aptuveni 11,45 milj. eiro ir paredzēti zaudējumu segšanai, kas radušies pārvadātājiem Covid-19 ietekmē 2021.gada 1. pusgadā, savukārt turpat 1,58 milj. eiro ir paredzēti norēķiniem par 2020. gadu. VSIA "Autotransporta direkcija" piešķirti 1224 eiro, lai kompensētu 2020. gada izdevumus saistībā ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanu personām, kuras ieradās no ārvalstīm ar repatriācijas reisiem.

Par Covid-19 ietekmes zaudējumu kompensācijas sadalījumu (provizoriski – 7,7 milj. eiro pārvadājumos ar autobusiem un 3,7 milj. eiro pārvadājumiem ar vilcienu) lems Sabiedriskā transporta padome.

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un Covid-19 drošības pasākumu ieviešanu, tostarp pieļaujamā pasažieru skaita ierobežojumu autobusos un vilcienos, iedzīvotāju mobilitātes ierobežošanu, attālināto darbu un mācībām, pārvietošanās paradumu maiņu un, attiecīgi – pasažieru skaita kritumu, pārvadātājiem samazinājušies ieņēmumi no biļetēm un palielinājušies zaudējumi.

Jau 2021. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2020. gada to pašu periodu, pasažieru skaits reģionālajā satiksmē ir samazinājies aptuveni par 51% reģionālajā autobusu satiksmē un par 48% – vilcienu satiksmē. Tādējādi 2021. gada pirmajā ceturksnī, ja salīdzina ar 2020. gadu pirmo ceturksni, biļešu ieņēmumu kritums reģionālajā satiksmē ir 5,85 milj. eiro (autobusiem 3,9 milj. eiro, vilcieniem 1,9 milj. eiro). Lai mazinātu spriedzi uzņēmumos sakarā pieaugošo zaudējumu apjomu, jau pašlaik ir nepieciešami kompensējošie pasākumi.