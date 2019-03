Reirs: samazinātā PVN likme dārzeņiem nav efektīva; to varētu piemērot restorāniem

Patlaban spēkā esošā samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem nav izrādījusies efektīva, tomēr tādu varētu piemērot restorānu nozarei, atzina finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).

Patlaban PVN samazinātā likme 5% apmērā tiek piemērota Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, tomēr izskanējis priekšlikums piemērot samazināto PVN likmi arī pārtikas pamatproduktiem.

Tomēr finanšu ministrs ir skeptisks par samazinātās PVN likmes piemērošanas paplašināšanu. Viņa ieskatā, produktu cenu nenosaka nodokļi, bet piedāvājuma un pieprasījuma attiecības. Kā piemēru Reirs minēja samazinātā PVN piemērošanu Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, kā rezultātā 2018. gadā budžetam gājuši secen 3,8 miljoni eiro.

"Varam jau spriest par to, kā būtu, ja šāda samazinātā likme nebūtu, tomēr objektīvs rādītājs ir restorānu bizness, jo restorāni katru dienu iepērk konkrētu daudzumu produktu. Daudzu restorānu pārstāvji atzina, ka pirmajos trijos mēnešos cena samazinājās, bet pēc tam tās atgriezās iepriekšējā līmenī. Tā ir ilūzija, ka samazināto PVN varam piemērot tikai Latvijas precēm, jo tā tiek piemērota gan spāņu tomātiem, gan Holandes gurķiem u.c.," stāstīja finanšu ministrs.

Viņš piebilda, ka līdz šim dotais solījums tiks pildīts, proti, PVN samazinātā likme 5% apmērā Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem tiks piemērota līdz 2020. gada 31. decembrim, tomēr tās efektivitāte vēl tiks vērtēta.

Vienlaikus Reirs nav skeptisks par samazinātā PVN piemērošanu restorānu jomā. Patlaban ministrs ar nozares pārstāvjiem risina jautājumu par to, kādā veidā restorāniem izkļūt no pelēkās zonas, un viens no variantiem ir paredzēt samazinātu PVN likmi.

"Sarunās šīs jomas pārstāvji neliekuļo sakot, ka samazinātais PVN ļaus viņiem mazināt cenas. Restorānu jomas pārstāvji saka, ka uz samazinātā PVN rēķina viņi varēs palielināt algas un novirzīt līdzekļus darbaspēka nodokļiem. Patlaban samazinātais PVN sabiedriskajā ēdināšanā ir vairāk nekā 17 valstīs," informēja Reirs.

Pēc ministra teiktā, patlaban puses vēl nav vienojušās par konkrētu samazināto PVN likmi, tomēr nozare paudusi, ka tā vēlētos maksāt PVN 12% apmērā līdzšinējā 21% vietā.