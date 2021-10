'Rīga Plaza' saīsināts darba laiks; pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali

No 21. oktobra tirdzniecības centrā "Rīga Plaza" būs atvērti tikai pirmās nepieciešamības preču veikali un darba laiks saīsināts no plkst.10 līdz plkst.19, portālu "Delfi" informēja "Rīga Plaza" vadītāja Irīna Toropova.

Saskaņā ar ārkārtējās situācijas laikā piemērotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi tiks piedāvāti tikai līdzņemšanai un hipermārketa Maxima XXX darba laiks būs no plkst.7 līdz plkst.19, ar izņēmumu svētdienās, kad veikals būs atvērts no plkst.8.

"Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas un sākotnējiem ierobežojumiem, ieviesām visas prasības, lai nodalītu apmeklētāju plūsmas un nodrošinātu drošu iepirkšanos mūsu apmeklētājiem, taču, diemžēl, patlaban lielai daļai veikalu nāksies pilnībā pārtraukt darbu. Šis laiks nav viegls ne mūsu nomniekiem, ne tirdzniecības centram, jo tikai nupat bija manāma atgūšanās no iepriekšējiem ierobežojumiem tirdzniecības sektorā. Neskatoties uz to, esam sadarbojušies, ievērojuši visas prasības un turpinām to darīt, tāpēc ceram uz līdzvērtīgu attieksmi arī no valdības puses un gaidām atbalsta mehānismus uzņēmējiem, kuriem jau otro reizi nākas daļēji vai pilnībā apturēt savu darbību," sacīja Toropova.

Pastiprināto ierobežojumu laikā tirdzniecības centrā "Rīga Plaza" apmeklētājiem būs pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali – pārtikas un higiēnas preču veikali, aptiekas, Vakcinācijas centrs, optikas, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, grāmatnīcas, telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietas, kā arī ziedu tirdzniecības vietas.

Tāpat būs pieejami ārpusē izvietotie pakomāti, pašapkalpošanās automazgātava un Centrālās laboratorijas Covid-19 analīžu nodošanas punkts.

Līdz 15. novembrim tirdzniecības centrā "Rīga Plaza" ēdienu līdzņemšanai piedāvās: Sporta bārs un restorāns O'Learys, D'Arte Galleria, Asia Express, KFC, Vapiano, MySushi, 10Hits, bistro Pipars, Kebabs Fix, Tikai karotes, My Plov, Asia Express, Lage Gastronomija.

Jau ziņots, ka trešdien valdība apstiprināja, ka mājsēdes laikā no 21. oktobra līdz 15. novembrim tiks ieviesta komandantstunda, kad laika posmā no pulksten 20 līdz pulksten 5 nevarēs atrasties ārpus mājas bez attaisnojoša iemesla.