Rīgas lielākajos mikrorajonos jūnijā sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums apstājies

2022. gada jūnijā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas nemainījās – tajās mēneša laikā tika novērotas vien nelielas svārstības. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena saglabājās 974 EUR/m², informē "Arco Real Estate".

2022. gada pirmajā pusgadā sērijveida dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par 8%.

Rīgas lielākajos mikrorajonos 2022. gada jūnijā sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums apstājās. Visticamāk, iemesls bija būtiskais sērijveida dzīvokļu piedāvājuma pieaugums. Daudzviet cenas saglabājās nemainīgas, bet atsevišķos mikrorajonos bija negatīvas cenu svārstības, kas netika novērotas pēdējo gadu laikā. Arī Rīgas apkārtnē dzīvokļu cenu pieaugums nebija vairs tik izteikts kā iepriekš. Cenas daudzviet turpināja nedaudz palielināties.

Pēdējos divos mēnešos strauji pieauga piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos – jūnijā tas bija par 60% augstāks nekā pērn šajā periodā. Tikmēr Rīgas centrālajā daļā netika novērots piedāvājuma pieaugums.

Jūnijā sērijveida dzīvokļu vidējā cena saglabājās 974 EUR/m². Cenas bija vidēji par 40% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 EUR/m².

Jūnijā dzīvokļu cenās tika konstatētas izmaiņas. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās trīsistabu (+ 0,1 %) dzīvokļiem. Pārējiem dzīvokļiem vidējā cena nemainījās.

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, jūnijā dzīvokļu piedāvājums Rīgā kopumā palielinājās par 6%.

Salīdzinot ar 2021. gada jūniju, dzīvokļu piedāvājums kopumā bija lielāks: kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija lielāks par 36%, savukārt lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums bija par 60% augstāks nekā pirms gada.

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, var secināt, ka vislielākais piedāvājumu skaits jūnijā bija Purvciemā, savukārt vismazākais - Bolderājā.

Pagājušajā mēnesī gandrīz visos Rīgas lielākajos mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu skaits palielinājās. Visvairāk piedāvājumu skaits palielinājās Zolitūdē (+ 28%), savukārt samazinājās tikai Vecmīlgrāvī (- 4%).

Jūnijā, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums konstatēts Āgenskalnā. Turpretī Zolitūdē piedāvājumu skaits bija proporcionāli vismazākais.

Jūnijā visos Rīgas lielākajos mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās notika izmaiņas. Vairākos mikrorajonos dzīvokļu cenas turpināja palielināties, tomēr atsevišķās vietās bija vērojamas negatīvas svārstības. Lielākais cenu pieaugums tika novērots Teikā, kur cenas mēneša laikā palielinājās par 0,4%. Pļavniekos un Vecmīlgrāvī sērijveida dzīvokļa vidējā cena nedaudz pazeminājās.

Salīdzinot ar 2021. gada sākumu, šī gada jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas bija augstākas par 21%. Savukārt kopš 2022. gada sākuma cenas bija augstākas par 8%.

Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas jūnijā saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās līdz 1134 EUR/m². Viszemākā viena kvadrātmetra vidējā cena jūnijā bija Bolderājā – 754 EUR/m², kas mēneša laikā nemainījās.

Jūnijā visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 57 000 līdz 62 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 34 000 līdz 48 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 33 000 līdz 49 000 eiro atkarībā no mikrorajona.

Jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas nemainījās. Dzīvokļu vidējā cena – 910 EUR/m². 2022. gadā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 14%.

Kauguros jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,2%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 889 EUR/m². 2022. gadā dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 14%.

Jūnijā dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 1%. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 940 EUR/m², savukārt 2022. gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 12%.

Jūnijā Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 792 EUR/m². 2022. gadā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 17%.