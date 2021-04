Sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums ar uzvarētājiem noslēgts astoņās maršrutu tīkla daļās

Autotransporta direkcija (ATD) līdz šim ir noslēgusi līgumu ar uzvarētājiem astoņās Latvijas starppilsētu transporta maršrutu daļās, kurās kursēs ar bezvadu internetu un velosipēdu turētājiem aprīkoti autobusi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā, ka konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) trīs maršrutu tīkla daļās Iepirkumu komisijas lēmumu atzinis par pamatotu, ATD ir noslēgusi līgumu ar uzvarētājiem. Tādējādi no 2022. gada 1. jūlija lotē "Cēsis" sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošinās AS "Nordeka", "Ogre, Aizkraukle" – AS "Liepājas autobusu parks", "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni" – SIA "Tukuma auto". Līgums ar uzvarētājiem būs spēkā 10 gadus.

ATD pārstāve Zane Plone norāda, ka maršrutu tīkla daļā "Cēsis", "Ogre, Aizkraukle" un "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni" pasažieri iegūs augstas kvalitātes pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs 3,64 gadi.

Transportos informācija par gaidāmajām pieturām tiks paziņota gan audio, gan vizuāli, tāpat arī visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini.

ATD arī skaidro, ka 39% autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem un vidēji vismaz 55% autobusu būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā, bet 11% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā izmantojamajiem autobusiem būs bezizmešu.

Šobrīd līgums ar konkursa uzvarētājiem kopumā ir noslēgts astoņās no 16 maršrutu tīkla daļām. Lotē "Liepāja", "Kuldīga, Saldus", "Pierīga", "Bauska" un "Daugavpils, Krāslava" līgums stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā.

Maršrutu tīkla daļā "Limbaži, Sigulda" par uzvarētāju tika pasludināta AS "Nordeka", tomēr IUB uzdevis Iepirkumu komisijai pārvērtēt viena pretendenta – AS "CATA" – sagatavoto piedāvājumu.

Savukārt konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu atlikušajās septiņās maršrutu tīkla daļās piedāvājumus varēja iesniegt līdz 29. martam, bet, ņemot vērā, ka pretendenti iesniedza sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā un birojs savu lēmumu paziņos maija sākumā, šobrīd Iepirkumu komisijas rīcībā nav informācijas par piedāvājumu skaitu.