'Sadales tīkls' meklēs jaunu valdes priekšsēdētāju, atalgojums līdz 10 700 eiro

Izsludināts konkurss uz elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatu, liecina paziņojums uzņēmuma mājaslapā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valdes priekšsēdētāja mēneša atalgojums noteikts no 8560 eiro līdz 10 700 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikties konkursā var līdz 2. jūnijam.

"Sadales tīkla" pārstāvji norādīja, ka kompānijas padome ir izsludinājusi konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu, saistībā ar esošā valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņa beigām. Esošajam valdes priekšsēdētājam Sandim Jansonam šobrīd ir pagarināts pilnvaru termiņš uz konkursa norises un atlases laiku.

Valdes atbildībā ir valdes izvirzīto mērķu sasniegšana, valdes lēmumu izpilde, kā arī uzņēmuma darbu kopuma plānošana, vadīšana un koordinēšana. Tāpat valdes locekļu pienākumos ietilpst uzņēmuma pārstāvēšana, kā arī akcionāru sapulces un padomes lēmumu izpildes nodrošināšana. Valdes locekļiem arī jāatbild par biznesa procesu pārvaldību, komunikāciju un personāla vadību, uzņēmuma stratēģijas izstrādes un ieviešanas koordinēšanu.

Konkursā pretendentiem obligāti prasīta augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, izpratne par "Sadales tīkla" darbības jomu un regulācijas vidi, izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību. Tāpat prasīta vismaz trīs gadu pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Pretendentiem prasītās kompetences ietver stratēģisku redzējumu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšanu, plānošanu un organizēšanu, pozitīvu attiecību veidošanu un uzturēšanu, kā arī prasmi prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu.

Savukārt kā vēlamas prasības izvirzītas uzņēmējdarbības vadības grāds, zināšanas enerģētikā, nozares attīstības tendencēs, pieredze stratēģiju izstrādē, konceptuālu dokumentu veidošanā. Tāpat kandidātam jāpiemīt izcilām darbaspējām (saspringts darba režīms, nozīmīgs darba apmērs, būtisku lēmumu pieņemšana), motivācijai sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā, spējai uzņemties atbildību par savu prasmju un spēju attīstību.

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks atlases uzņēmums SIA "Executive Search Baltics", kas Latvijā pārstāv "Amrop", un "Sadales tīkla" pārstāvji.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs kopš 2018. gada aprīļa ir Jansons, kuram pilnvaru termiņš pagarināts šogad aprīlī. Tāpat uzņēmuma valdē no 2021. gada ir Baiba Priedīte un Kristīne Sarkane, no 2022. gada septembra - Raimonds Skrebs, un no šā gada 2. maija - Vīgants Radziņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.