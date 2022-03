SEB Izaugsmes programmā biznesu attīstīs 13 Latvijas uzņēmumi

Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un konkurētspēju, 23. martā ar tiešsaistes lekciju par biznesa izaugsmes plānošanu jau septīto reizi tiks uzsākta SEB bankas uzņēmumu Izaugsmes programma.

Tās ietvaros 13 dažādu nozaru uzņēmumi turpmāko sešu mēnešu garumā ekspertu un mentoru vadībā pilnveidos zināšanas un prasmes tādās jomās kā inovācijas, izaugsmes domāšana, mārketings un produktu vadība, kā arī mūsdienīga finanšu plānošana un ilgtspēja.

Šogad Izaugsmes programmu SEB banka īsteno sadarbībā ar inovāciju vadības uzņēmumu "Helve". Dalība Izaugsmes programmā ir bez maksas un tā paredzēta Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā. Kopš 2018. gada Izaugsmes programmu absolvējuši vairāk nekā 70 Latvijas uzņēmumu.

SEB Inovāciju vadītāja Irēna Vercmane: "Lielai daļai uzņēmumu šobrīd jāvelta papildu resursi, lai risinātu operatīvos jautājumus, kas saistīti ar ģeopolitisko situāciju un tās izraisīto ietekmi gan uz piegādes ķēdēm, gan noieta tirgiem. Taču tas nenozīmē, ka nepieciešamība stratēģiski domāt soli uz priekšu būtu kļuvusi nebūtiska. Šajos apstākļos vēl jo svarīgāk ir attīstīt spēju izaicinājumos saskatīt jaunas iespējas, lai nodrošinātu sava biznesa ilgtspēju. Tāpēc prieks, ka mūsu uzņēmēji saglabā izaugsmes ambīcijas un vēlas gan papildināt jau esošās zināšanas, gan apgūt ko jaunu savai attīstībai."

"Lai uzņēmēji saredzētu un izmantotu iespējas, ko sniedz mūsdienu neparedzamā un strauji mainīgā pasaule, tiem ir jāpiemīt ne tikai vēlmei pastāvīgi audzēt savu uzņēmumu, bet arī prasmei mazināt neskaidrību radītos izaugsmes riskus un savu izaugsmes stratēģiju balstīt pierādījumos, nevis pieņēmumos. Palīdzēt viņiem to paveikt ir mūsu galvenais uzdevums," norāda Izaugsmes programmas galvenais mentors Viesturs Sosārs.

Izaugsmes programmā arī šogad piedalīsies uzņēmumi no dažādām nozarēm un reģioniem, kā arī ar atšķirīgu mērogu biznesu: dizaina papīrlietu ražošanas uzņēmums "Purpurs", zobārstniecības klīnika "DentalArt", kredītrisku novērtēšanas algoritmu izstrādātājs "DataInvision", maiznīca "Liepkalni", vegānās kosmetikas ražotājs "VeganFox", bērnu apģērbu ražotājs "TinyBunny", IT nozares rekrutēšanas un apmācību uzņēmums "IT Camp", kā arī funkcionālā dzeramā ūdens ražotājs "Nordic Food". Tāpat straujāku uzņēmuma izaugsmi vēlas sasniegt privātā izglītības iestāde "Patnis", sojas vaska sveču ražotājs "TL Candles", radošās reklāmas izgatavotājs "Rare Darbnīca", IT ārpakalpojumu un tehnikas nodrošinātājs "Inser IT", kā arī "PastaHouse", kas ražo pārtikas produktus ar paaugstinātu uzturvērtību.

Programmas ietvaros īstenotās lekcijas par biznesā aktuālām tēmām būs pieejamas ikvienam interesentam tiešsaistē. Pirmā lekcija "Kā noteikt sava produkta atbilstību mērķa tirgum?" notiks 23. martā plkst. 10.00 un to varēs skatīties SEB bankas "Facebook" profilā. Darba semināri, mentoru atbalsts un individuālās sesijas gan būs pieejamas tikai programmas dalībniekiem.