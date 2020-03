Septiņi Latvijas uzņēmumi iekļuvuši marta sākumā publicētajā prestižā ekonomikas izdevuma "Financial Times" reitingā "FT 1000", pie tam viens no tiem iekļuvis pirmajā simtniekā. Visi šie uzņēmumi uzrādījuši strauju kopējo ieņēmumu pieaugumu laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam. Kas ir šie uzņēmumi un ar ko tie iekarojuši ievērību?

"Financial Times" Eiropas visstraujāk augošo uzņēmumu reitingu "FT 1000" veido, balstoties uz pētījumu kompānijas "Statista" datiem. Tajā iekļūst Eiropas uzņēmumi, kas pēdējo triju gadu laikā (līdz šim pēdējā reitingā – no 2015.līdz 2018.gadam) uzrādījuši visstraujāko kopējo ieņēmumu pieaugumu. Izdevums atzīmē, ka salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, jaunākajā reitingā konkurences līmenis bijis augstāks: lai nokļūtu sarakstā, minimālajam izaugsmes tempam bija jābūt 38,4%, salīdzinoši ar 37,7% pagājušajā gadā.

Visvairāk reitingā pārstāvēta Vācija, kam seko Itālijas, Lielbritānijas un Francijas uzņēmumi, kopumā šo četru valstu uzņēmumi sastāda 70% no visiem reitinga dalībniekiem. Visstraujāk augošo uzņēmumu galvaspilsēta ir Londona, tai seko Parīze, Milāna, tāpat desmit pārstāvētāko pilsētu topā iekļuvusi arī Varšava un Viļņa.