SIA 'Blendex' pērn apgrozījums pieaudzis divdesmit reizes

Lai arī pasauli pērn bija pārņēmusi pandēmija, augsnes bagātinātāju eksportētājs un agro jomas konsultants SIA "Blendex" (AS "Fertilizer Group uzņēmums"), 2020.gadu noslēdzis ļoti veiksmīgi - ar apgrozījumu 10,889 miljoni eiro un neto peļņu 1,6 miljoni eiro, ziņo uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmumu grupas vadītājs Ģirts Cēlājs komentē, ka SIA "Blendex" apgrozījums, salīdzinot ar aizpērno gadu, audzis par vairāk nekā 2000% jeb 20 reizes. Šādi rezultāti skaidrojami gan arī uzņēmuma komandas apņēmīgo darbu, apgūstot jaunus eksporta tirgus Ukrainā, Zviedrijā un Gvinejā, gan arī aktīvāku pievēršanos augsnes karšu izstrādei.

SIA "Blendex" turpina savu attīstību arī turpmāk, jaunu tirgu apguvei investējot attālinātas pārdošanas tehnoloģijās un aramzemju iekopšanā, attālināti konsultējot.

Cēlājs stāsta, ka daudzi no mums arvien vairāk novērtē dabas tuvumu, tāpēc pieprasījums pēc augsnes bagātināšanas produktiem aug: "Pandēmijā cilvēki juta, ka zemes darbi nomierina, stādu augšanas process novērsa domas no skandalozajiem ziņu virsrakstiem, un lauku darbi kļuva par pastāvīgu aizraušanos. Protams, arvien aug pieprasījums pēc mūsu produktiem no lielajiem lauksaimniekiem dažādos pasaules kontinentos, jo pārtikas izejvielu cenu kāpums ir novērojams visās preču grupās."

Viņš piebilst: "Šādu augstu lēcienu spējām īstenot, pateicoties centīgai un mērķtiecīgai komandai. Man ir patiess gandarījums, ka, spītējot vīrusslimībai COVID-19 un globāli sarežģītajam laikam, šis ir mūsu grupas straujāk augošais uzņēmums un, iespējams, viens no pašlaik Latvijā straujāk augošajiem uzņēmumiem."

Pērn lielākais darījums bija eksporta krava no Liepājas ostas un Klaipēdas ostas uz Konakrī Gvinejā (Āfrikā) - 12 500 metriskās tonnas fasētu trīs veidu N-P-K minerālmēslu, slāpekļa minerālmēslu "Urea N46" un kaļķošanas līdzeklis ar speciāli izveidotiem organiskiem elementiem. Prece pēc Gvinejas Republikas Lauksaimniecības ministrijas pasūtījuma tika piegādāta lauksaimniecības atbalsta kampaņai 2020.-2021.gadam izplatīšanai mazajiem zemniekiem, kas audzē kukurūzu, kokvilnu un ananāsus.

Uzņēmums specializējas mēslošanas plānu izstrādē, to ieviešanas konsultācijās un nepieciešamo mēslošanas līdzekļu piegādē. Uzņēmums no Liepājas, Klaipēdas un Sanktpēterburgas transportē produkciju uz deviņām valstīm trīs kontinentos: Zviedriju, Ukrainu, Lietuvu, Latviju, Spāniju, Gruziju, Surinamu, Gvineju, Kamerūnu.

AS "Fertilizer Group" ir holdinga kompānija, kas pārvalda, attīsta minerālmēslu ražojošus aktīvus un izplata "NPK ExpertTM", "Green Care", "TabFull" un citu zīmolu produktus. Grupas atpazīstamie zīmoli augsnes bagātināšanas, minerālmēslu un citu lauksaimniecības produktu jomā ir konkurētspējīgi daudzās pasaules vietās. Grupas uzņēmumi Latvijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Spānijā eksportē produkciju uz aptuveni 40 valstīm Eiropā, Āzijā, Latīņamerikā un Āfrikā. 2020.gadā grupas uzņēmumi Latvijā nodokļos nomaksājuši 1,138 miljonus eiro.